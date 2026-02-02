Milano Cortina 2026: modifiche orari uffici, mostre e servizi comunali

Milano, 2 febbraio 2026 – In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e in attuazione del Piano delle chiusure viabilistiche approvato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Milano, il Comune di Milano apporterà modifiche agli orari di apertura di alcuni uffici comunali, musei e servizi.

L’Anagrafe centrale di via Larga, nella giornata di giovedì 5 febbraio, sospenderà il prolungamento dell’orario pomeridiano e chiuderà anticipatamente alle ore 15.30, mentre venerdì 6 febbraio l’accesso al pubblico sarà consentito fino alle ore 12. Tutti gli appuntamenti sono stati riprogrammati.

Per ragioni di ordine pubblico, giovedì 5 febbraio l’Ufficio elettorale di via Messina 52/54 sarà chiuso al pubblico. Il servizio di rilascio delle tessere elettorali sarà garantito presso tutte le altre sedi anagrafiche del Comune di Milano.

Il 6 febbraio Palazzo Reale ospiterà il ricevimento in onore dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti ai Giochi Olimpici, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mercoledì 4 febbraio le mostre apriranno alle ore 11; giovedì 5 resteranno chiuse le mostre “Metafisica/Metafisiche” e “I Macchiaioli”, mentre la mostra “Robert Mapplethorpe” e il Museo del Novecento saranno regolarmente aperti al pubblico. Venerdì 6 resteranno chiuse tutte le mostre e il Museo del Novecento.

In relazione allo svolgimento degli eventi e al previsto afflusso di persone, sono inoltre previste specifiche misure precauzionali: giovedì 5 febbraio, dalle ore 16 alle ore 20, sarà vietato introdurre, detenere, depositare, trasportare, cedere o ricevere bottiglie o contenitori di qualsiasi tipo in vetro nell’area di piazza Duomo e nel perimetro compreso tra le vie Mazzini, Mengoni, San Raffaele, Cardinale Martini, Palazzo Reale, Orefici, Torino, Foscolo, via Palazzo Reale angolo Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II, via Silvio Pellico angolo Cattaneo, via Marconi angolo Dogana e Mercanti angolo Mengoni, nonché nel raggio di 200 metri dal perimetro individuato. Nella medesima area sarà vietata la vendita, la distribuzione o la cessione di bevande in contenitori di vetro da parte di esercizi commerciali fissi o ambulanti e di artigiani; resterà consentita la vendita previa spillatura o la mescita in contenitori di carta o plastica.

Gli stessi divieti saranno in vigore anche venerdì 6 febbraio, dalle ore 18 alle ore 24, in corso Sempione, piazza Sempione e nel perimetro compreso tra le vie Pagano, Canova, Melzi d’Eril e Bertani, nonché nel raggio di 200 metri dalle stesse.

Le misure di sicurezza interessano anche i servizi di igiene urbana. Come previsto dall’ordinanza della Prefettura, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante il passaggio della Torcia Olimpica e lo svolgimento degli eventi istituzionali, Amsa provvederà alla rimozione temporanea dei cestini. Le squadre interverranno rimuovendo i cestini dei rifiuti in vista di divieti o eventi e provvederanno al loro ripristino nelle sedi originarie al termine delle manifestazioni. Da oggi, lunedì 2 febbraio, le rimozioni partiranno nelle vie e piazze attigue al Teatro alla Scala.

Considerata l’estensione delle zone coinvolte e l’impossibilità di completare le operazioni in un’unica fase, la rimozione avverrà a partire dalla notte del 4 febbraio, mantenendo alcuni contenitori per ciascuna via. La rimozione completa sarà effettuata nella notte del 5 febbraio. Durante il periodo interessato il servizio sarà potenziato mediante un aumento delle vuotature, al fine di limitare i disagi per la cittadinanza.

A partire dalla notte del 6 febbraio è previsto il progressivo ripristino dei cestini rimossi. Per motivi di sicurezza, in piazza Mercanti e in alcune porzioni di via Ripamonti e via Lorenzini i cestini resteranno temporaneamente rimossi e verranno ricollocati al termine delle Olimpiadi.

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, invece, proseguirà regolarmente.

Comune di Milano