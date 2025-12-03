Milano, 3 dicembre 2025 – Da domani al 6 gennaio 2026, Casa della Memoria di Milano ospita la nuova edizione di Cantierememoria, il festival culturale che unisce teatro, musica, mostre, incontri e laboratori.

L’edizione 2025-2026 intitolata “Parole di pace e libertà”, celebra l’80esimo Anniversario della Liberazione con un programma di eventi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza. Cuore del festival è la mostra “Ombra di tutti. Dall’Ombra del Monumento a Roberto Franceschi” dell’artista Patrizio Raso: un abito collettivo intrecciato con oltre 150 indumenti reali diventa simbolo di memoria, resistenza e partecipazione. L’esposizione, a cura di Marco Scotini e promossa dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus, sarà visitabile fino all’11 gennaio 2026.

Cantierememoria propone spettacoli e letture che raccontano storie di resistenza femminile, libertà e giustizia. Tra gli appuntamenti: Le Madri Costituenti con Renata Ciaravino; L’Agnese va a morire a cura di Cinzia Spanò; Hija de la Revolución! di Annalisa Asha Esposito; concerti per la pace e performance musicali dal folk al rock. Il festival dedica spazio anche ai più piccoli con visite teatralizzate e laboratori creativi. Un’occasione per avvicinare le nuove generazioni ai valori di pace, libertà e memoria attraverso il gioco e l’arte.

“Giunto al decimo anno consecutivo, Cantierememoria continua a essere uno dei progetti più significativi della nostra città, capace di trasformare la memoria in un luogo di incontro, partecipazione e responsabilità civile – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. In un momento storico in cui pace e libertà sono parole da difendere ogni giorno, questa rassegna offre alla cittadinanza strumenti culturali per interrogare il presente e costruire comunità. In occasione dell’80esimo Anniversario della Liberazione, ‘l’abito collettivo’ dedicato a Roberto Franceschi e l’attenzione al tema della resistenza femminile rappresentano un invito potente a non voltarsi dall’altra parte e a custodire i valori fondativi della nostra democrazia”.

Il programma di Cantierememoria

E’ organizzato dall’associazione culturale Ditta Gioco Fiaba ETS, che da anni porta le proprie produzioni nei musei, nelle biblioteche, nelle scuole. La presentazione della mostra e del programma si terrà durante l’inaugurazione mercoledì 3 dicembre, alle ore 18, con i saluti istituzionali della Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, e del presidente di Casa della Memoria, Alberto Martinelli. Interverranno la presidente della Fondazione Roberto Franceschi Onlus, Cristina Franceschi, l’artista Patrizio Raso e il curatore della mostra Marco Scotini, il direttore artistico del programma di Cantierememoria Emiliano Brioschi (compagnia teatrale Ditta Gioco Fiaba)

Comune di Milano