Milano, 10 aprile 2026 – In occasione della 64^ edizione del Salone del Mobile, che si terrà dal 21 al 26 aprile a Fiera Milano, Rho, torna la Milano Design Week con gli eventi del circuito Fuorisalone. Il Politecnico di Milano sarà presente con svariate iniziative culturali e presentazioni di progetti degli studenti, organizzate in collaborazione con: Scuola del Design, Dipartimento di Design e POLI.design; il Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – DABC; il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU.

Di seguito gli eventi principali con la partecipazione di studenti, ricercatori e docenti del Politecnico di Milano durante la Milano Design Week 2026. Per la lista esaustiva di tutti gli eventi, consultare il sito in costante aggiornamento: https://www.polimi.it/il-politecnico/eventi/rassegne/design-week

Interdependence: past, present, future – Mostra

Orari: 16 aprile, ore 17-19; 17/23 e 25 aprile, ore 10-19; 24 aprile, ore 10-23; 26 aprile, ore 10-14

Location: Fabbrica del Vapore – via Procaccini 4, Milano

Per il terzo anno consecutivo, la Scuola del Design, il Dipartimento di Design e POLI.Design propongono “Interdependence: past, present, future”, una serie di iniziative che riflettono sui legami attraverso la dimensione temporale, tramite progetti curati dagli studenti del Politecnico di Milano e di oltre 50 università di design internazionali. Alla mostra ospitata dalla Fabbrica del Vapore e co-curata con CASVA, accanto ai progetti degli studenti, che esplorano come la conoscenza del passato, la complessità del presente e le possibilità del futuro convergano per dare forma a realtà eque, resilienti e significative, anche una selezione di pezzi storici provenienti dai propri archivi. L’esposizione è arricchita da un programma di eventi che include conferenze, laboratori, performance e attività di networking.

Interdependence: Mobility Futures – Mostra

Orari: 21/26 aprile, 9.30-18.30

Location: Stand A20, Rho Fiera Milano – Corso Italia, Rho

Selezione monografica di tre progetti di Digital and Interaction Design dedicati al futuro degli ecosistemi automotive esperienziali. Qui i progetti reinterpretano la guida come rituale, ripensando interazioni consolidate e coinvolgendo direttamente i visitatori in esperienze simulate e immersive orientate ai possibili scenari futuri.

Architecture is not architecture – Lecture di Ma Yansong

Orari: 22 aprile, ore 17

Location: Politecnico di Milano, aula magna Pesenti – Campus Leonardo, edificio Trifoglio, via Bonardi 9, Milano

Incontro con l’architetto cinese Ma Yansong, fondatore del celebre studio MAD Architects e guest editor Domus 2026, in collaborazione con la rivista Domus e il Politecnico di Milano. Intervengono Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus ed Emilio Faroldi, prorettore vicario del Politecnico di Milano.

Abitare nell’era del digitale – Mostra

Orari: 20/24 aprile, ore 9-19

Location: Politecnico di Milano, aree esterne Campus Leonardo – ingresso da via Bonardi 9, Milano

Gli studenti della Scuola AUIC – Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, suddivisi tra i Dipartimenti DAStU e DABC, presentano i loro progetti di 10 padiglioni temporanei il cui tema portante è quello dell’abitare nell’era del digitale, realizzati in autocostruzione, sotto la guida dei docenti Pierluigi Salvadeo e Marco Lucchini del DAStU.

All’interno della mostra →Tavola Rotonda: martedì 21, ore 17.30

Location: Aula Rogers, Via Ampère 2, Milano

Presentazione del progetto con interventi di Elisa Cattaneo, Duilio Forte, Matteo Ghidoni, Stefano Mirti, Giulia Ricci, Luigi Savio e visita guidata ai padiglioni temporanei. Interverranno anche la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, e il preside della Scuola AUIC Andrea Campioli.

Taking care | I segni del cambiamento – Mostra

Orari: 17/04 – 12/06/2026, lunedì-venerdì, ore 10-19

Location: spazio mostre Guido Nardi – Politecnico di Milano, Campus Leonardo, via Ampère 2, Milano

Un excursus sul complesso percorso che conduce fino alle odierne strutture sanitarie, analizzandone l’evoluzione storica e sociale. La Mostra interdipartimentale di Cultura Politecnica “Taking Care. I segni del cambiamento” si propone di esplorare il rapporto tra architettura e salute.

A cura di Stefano Capolongo (DABC), Pilar Guerrieri (DAStU), promossa da Scuola AUIC- Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, con la partecipazione dei Dipartimenti DABC e DAStU.

The White House. Domestic propaganda – Mostra

Orari: fino al 28 aprile 2026, mercoledì-sabato, ore 14-19

Location: Dropcity Centre for Architecture and Design – via Sammartini 56, Milano

La mostra esplora come la Casa Bianca, oltre a essere una residenza, si sia configurata nel tempo come un potente dispositivo simbolico e antropologico. L’esposizione nasce da una ricerca degli studenti del Laboratorio di progettazione dell’Architettura degli Interni della Scuola AUIC del Politecnico di Milano, guidato dai docenti Lola Ottolini e Davide Fabio Colaci del Dipartimento DAStU.

Materials design for transition exhibition – Mostra

Data: 20/26 aprile

Location: Materioteca Politecnico di Milano – Libreria Bovisa Candiani, Edificio B1, Campus Bovisa Durando, via Candiani 72 Milano

La mostra presenta una raccolta di progetti di tesi di Master, sviluppati sotto la guida dei docenti Valentina Rognoli, Giovanni Maria Conti e Daniele Tamborini, della ricercatrice Sonia Massari, e dei membri del gruppo Materials Design for Transition del Dipartimento di Design. I lavori esposti seguono un approccio material-driven design, spaziando da oggetti e filamenti per stampa 3D derivati da scarti alimentari a installazioni subacquee progettate per la rigenerazione ecologica.

Carla De Benedetti Fotografa – Mostra

Un archivio di case d’autore

Orari: 22/25 aprile ore 10.30-22.30; 26 aprile, ore 10.30-18.30

Location: Fabbrica del Vapore, Spazio Cattedrale – via Procaccini 4, Milano

La mostra celebra il percorso di Carla De Benedetti (Milano, 1932 – Sarasota, Florida, 2013), fotografa, reporter e ricercatrice interculturale, le cui immagini hanno saputo raccontare l’architettura, gli interni e le culture del mondo con uno sguardo unico, colto e sensibile.

A cura di: Giampiero Bosoni, Politecnico di Milano – Design; Mariella Brenna, Politecnico di Milano – DAStU; Maria Fratelli, direttrice Fondazione CASVA; Alessandro Morelli, conservatore archivio Carla De Benedetti CASVA; Francesca Picchi. Allestimento: Andrea Gianni, con la consulenza di Ico Migliore. In collaborazione con: Dipartimento DAStU, Politecnico di Milano; Fondazione CASVA; Eredi Carla De Benedetti.

Altri appuntamenti

Quanto siamo ingombranti?

Orari: 20 aprile, ore 10-12

Location: OpenDot – via Tertulliano 68, Milano

Nel contesto di tre progetti del programma Horizon Europe – Cir4Fun, R-evolve e FRANCESCA – OpenDot, insieme al Politecnico di Milano e FederlegnoArredo, promuovono un momento di confronto che coinvolge venti rappresentanti della filiera dell’arredo, dalla progettazione al fine vita del prodotto. Interviene Francesco Zurlo, preside della Scuola del Design, Politecnico di Milano.

Designboom – Dream Projections

Designing the Future Before It Arrives

Orari: 23 aprile, ore 15-16

Location: Salone del Mobile – Rho Fiera Milano, Corso Italia, Rho

Tavola rotonda con Stefano Boeri (docente DAStU), Ma Yansong e Carlo Ratti (docente DABC) all’evento Dream Projections di DesignBoom al Salone del Mobile.

Kenosis

Orari: 23 aprile, ore 14.30-15.30

Location: SuperStudio Village – via Negrotto 59, Milano

L’algoritmo come linguaggio universale della materia: due sessioni di talk esplorano come l’AI stia ridefinendo il progetto architettonico, i materiali e i processi creativi. Il primo talk esplora il processo generativo come linguaggio condiviso tra architettura, città e materia. Interviene Ingrid Paoletti, docente DABC del Politecnico di Milano.

100 cose da non dimenticare

Data: 14/26 aprile

Location: Rifugio 87 – viale L. Bodio 22, Milano

Progetto che parte dalla riapertura dei rifugi e dei bunker della Seconda Guerra Mondiale, per trasformarli in luoghi culturali contemporanei. Tra gli interventi, distribuiti su più luoghi, il rifugio seminterrato di via Bodio. Nel percorso espositivo figura TechnéTECA, progetto nato per creare un archivio vivo del “saper fare”, con ricerche e sperimentazioni di 7 atenei italiani. Iniziativa promossa dall’associazione culturale Repubblica del Design. Tra i progettisti, Barbara Di Prete del Dipartimento di Design, Politecnico di Milano. All’interno della mostra, il gruppo di ricerca Materials Design for Transition dello stesso dipartimento presenta una selezione di progetti legati al mondo dei materiali e del biodesign, attraverso soluzioni rigenerative e innovazioni bio-fabbricate per il futuro. Responsabili scientifici: Valentina Rognoli e Sofia Soledad Duarte Poblete, docenti del Dipartimento di Design, Serena Camere, Max Latour.

Bau Design Days – Bovisa arte urbana

Data: 20/26 aprile

Location: Cafè Gorille – via G. de Castillia 20, Milano

Esposizione dei progetti degli studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano, realizzati in collaborazione con il Collettivo AAA e il Museo BAU. I lavori presentano capi di abbigliamento e arredi ideati a partire da oggetti di scarto urbano, raccolti nel quartiere Bovisa.

Circles of peace

Orari: 20/24 – 27/30 aprile, ore 9-13 e 14-18

Location: Fondazione Franco Albini – via Saffi 27, Milano

La mostra presenta il lavoro di 44 studenti del Politecnico di Milano che, sotto la guida del docente Ico Migliore del Dipartimento di Design, hanno reimmaginato il Totem Olimpico del 1956 di Albini, Helg e Steiner, indagandone la geometria attraverso una serie di maquette che esplorano il potenziale espressivo di nuovi materiali, colori e texture.