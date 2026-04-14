Milano Art Week 2026, domani l’inaugurazione di “Octospider”

Milano, 14 aprile 2026 – Sarà inaugurata domani, mercoledì 15 aprile, nell’ambito della Milano Art Week 2026, “Octospider”, opera dell’artista britannico Jeremy Deller che completa il progetto di arte pubblica ArtLine Milano.

Concepita come un’installazione interattiva e ludica, l’opera combina elementi ispirati al polpo e al ragno in una struttura polifunzionale e inclusiva. La scultura è progettata per accogliere fino a 70 bambini contemporaneamente e propone nove diverse attività pensate per stimolare creatività, gioco e capacità motorie, in un’ottica di valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di relazione e partecipazione.

L’opera sarà presentata al pubblico domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 17, alla presenza dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e dell’artista Jeremy Deller. A seguire, alle ore 17.30, all’interno della Golden Goose Arena, in via Zaha Hadid, sarà presentato il catalogo “ArtLine Milano Open Air Collection” con i curatori Roberto Pinto e Katia Anguelova.

Con l’inaugurazione di ‘Octospider’ si conclude ufficialmente ArtLine Milano, il progetto di arte pubblica del Comune realizzato con la società SmartCityLife che dal 2014 ha progressivamente animato il parco di CityLife con nuove sculture e installazioni site-specific, fino a giungere a realizzare un vero e proprio museo d’arte contemporanea a cielo aperto, aperto 24 ore su 24 e completamente gratuito. Il percorso si articola in 19 opere permanenti, di cui otto frutto di un concorso tra artisti under 40 e le restanti realizzate da artisti di fama internazionale proprio per ArtLine Milano: molte di queste sono grandi installazioni, alcune delle quali già entrate a far parte dell’immaginario della città, come “Coloris” di Pascale Marthine Tayou.

Nell’ambito delle iniziative di ArtLine Milano sono previste due visite guidate gratuite del percorso sabato 18 aprile alle ore 16 e alle ore 18. Mappa interattiva, informazioni sulle opere e approfondimenti sul progetto sono disponibili sul sito del MUDEC – Museo delle Culture.

Comune di Milano