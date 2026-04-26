Approvati gli indirizzi per eventi estivi alla Darsena e in piazza Duca d’Aosta

Milano, 26 aprile 2026 – La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative ed eventi sportivi in piazza Duca d’Aosta e nell’area della Darsena, tra giugno e settembre 2026.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un bando per raccogliere proposte che confluiranno nel palinsesto “Sport Milano”, con l’obiettivo di attivare lo spazio pubblico con attività gratuite, accessibili e aperte a tutti e tutte. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani e alla diffusione della pratica sportiva, anche in ottica di legacy dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026.

Le proposte dovranno garantire sostenibilità, inclusione e accessibilità. Il Comune accompagnerà i progetti selezionati mettendo a disposizione il logo “Sport Milano”, supporto alla comunicazione e agevolazioni sul canone unico patrimoniale.

“Proseguiamo nel lavoro per portare sport e attività nello spazio pubblico, in modo continuativo – dichiara l’assessora allo Sport Martina Riva –. Interveniamo in luoghi molto frequentati, come la Darsena e piazza Duca d’Aosta, con l’obiettivo di offrire occasioni gratuite e di qualità, soprattutto per i più giovani, e contribuire a un utilizzo più positivo e sicuro di questi spazi”.

Dal 2023 piazza Duca d’Aosta è già stata oggetto di iniziative sportive e aggregative promosse dal Comune: tra queste, il villaggio sportivo realizzato durante gli Europei di calcio 2024 e appuntamenti internazionali come la Coppa del Mondo di pattinaggio inline e freestyle.

Anche la Darsena, con il palinsesto “Darsena Sport”, ha ospitato negli ultimi anni attività diffuse tra allenamenti, laboratori, dimostrazioni ed eventi, contribuendo a rendere l’area uno spazio sempre più vissuto e accessibile.

Comune di Milano