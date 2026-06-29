Al via “Milano è Viva 2026”, 40 progetti culturali animeranno l’estate nei quartieri

Torna Milano è Viva nei quartieri, il palinsesto promosso dal Comune di Milano che da luglio a settembre accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate con una ricca programmazione culturale diffusa nei diversi Municipi della città. Finanziata con 960mila euro dal Ministero della Cultura, l’edizione 2026 propone 40 iniziative tra festival, rassegne e progetti speciali, coinvolgendo parchi, piazze, biblioteche, cortili, teatri, cascine, case di quartiere e altri spazi pubblici.

Sono otto i festival selezionati attraverso il bando lanciato a marzo, con proposte che spaziano dalla musica alle arti urbane, dalla danza al circo contemporaneo: Arena de il Martinitt, Get Up Festival delle Arti Urbane, Milano la città che sale. Nuovi rituali urbani, Street Culture – Il Festival, Milano in Ascolto – Festival di Musica e Arti in dialogo, MUD – Milano Urban Dance Festival, Strano a Milano e Fuori Asse Festival.

Accanto ai festival, 24 rassegne diffuse porteranno spettacoli, concerti, laboratori, performance e attività partecipative direttamente nei quartieri, rafforzando il legame tra cultura, inclusione sociale e rigenerazione urbana. Dai progetti di teatro comunitario e danza partecipata alle performance site specific e agli itinerari culturali nei parchi e negli spazi pubblici, il programma coinvolgerà pubblici di tutte le età con tantissimi appuntamenti gratuiti o a costi accessibili.

Completano il calendario le iniziative promosse in collaborazione con alcune delle principali realtà culturali cittadine, tra cui AriAnteo, Le Civiche Fest, Anteo nella Città, CineMare, OnDance – Accendiamo la Danza 2026, Tendenza Clown, Le Vie del Cinema e L’Elisir d’Amore in forma scenica.

“Con la nuova edizione di Milano è Viva – afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – confermiamo il nostro impegno a portare lo spettacolo dal vivo in ogni parte della città, valorizzando piazze, parchi, spazi pubblici e luoghi di aggregazione, soprattutto nelle aree meno centrali. Attraverso un investimento di quasi un milione di euro sosteniamo il lavoro di artiste, artisti e operatori culturali e promuoviamo nuove occasioni di incontro e partecipazione per vivere l’estate e divertirsi all’insegna della cultura”.