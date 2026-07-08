Milano, 8 luglio 2026 – Circa duecento penne nere stamani in Galleria Vittorio Emanuele II hanno celebrato il 107esimo anniversario dell’Associazione Nazionale Alpini, nel luogo in cui ebbe la sua prima sede nel 1919, nel braccio principale fra piazza della Scala e l’Ottagono.

Da piazza Duomo gli Alpini hanno sfilato lungo la Galleria per il momento di commemorazione davanti alla targa che dal 2019 ricorda la nascita dell’Associazione. Da allora gli Alpini milanesi ricordano ogni anno la fondazione dell’Associazione in questo luogo simbolico e, dallo scorso anno, il momento commemorativo è divenuto un evento solenne di carattere nazionale.

Alla celebrazione, alla presenza del Labaro Nazionale, sono intervenuti il presidente della sezione di Milano, Valerio Fusar Imperatore e il presidente nazionale, Sebastiano Favero. Ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale l’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte.

“Un momento che parla della storia dell’Associazione ma allo stesso tempo parla della storia di Milano e rafforza il legame forte fra gli Alpini e la nostra città – ha detto Conte -. Lo facciamo davanti alla targa posta l’8 luglio 2019, in marmo di Candoglia, simbolicamente lo stesso marmo con cui è costruito il nostro Duomo: questa dedicata alla vostra associazione è e resterà l’unica targa all’interno della Galleria. Milano conosce ciò che fate ogni giorno e riconosce i valori che rappresentate, fare con serietà e sobrietà la propria parte, dedicarsi alla propria comunità. Sono valori che ci accomunano e che riconosciamo nella vostra storia e in quella della nostra città“.

Comune di Milano