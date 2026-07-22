Presentata la Milano Beauty Week 2026

Milano, 22 luglio 2026 – Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, la conferenza stampa di presentazione della Milano Beauty Week 2026, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

A cinque anni dalla sua nascita, Milano Beauty Week entra in una nuova fase della sua storia. Dal 16 al 20 settembre un programma ancora più ricco di eventi, esperienze e appuntamenti aperti al pubblico trasformeranno Milano e il territorio in un grande laboratorio diffuso dedicato alla cultura della bellezza e del benessere.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà il tema dell’essenzialità, scelto per raccontare il valore autentico del cosmetico nella vita quotidiana: un alleato della cura di sé che accompagna quotidianamente ognuno di noi contribuendo all’igiene, alla prevenzione, alla protezione della pelle, al benessere e alla qualità della vita.

Milano Beauty Week conferma così la propria evoluzione verso una vera e propria piattaforma culturale capace di raccontare il valore di uno dei comparti più dinamici del Made in Italy, un’industria che nel 2025 ha raggiunto il valore record di 18 miliardi di euro di fatturato, con 8,6 miliardi di export e una filiera che genera complessivamente 49 miliardi di valore economico e coinvolge circa 500 mila addetti.

Il palinsesto di Milano Beauty Week, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito della manifestazione. L’app ufficiale di Milano Beauty Week (disponibile su App Store e Play Store), in una veste completamente rinnovata e con nuove funzionalità, sarà lo strumento fondamentale per registrarsi e partecipare agli appuntamenti in programma.

Milano Beauty Week è un evento patrocinato da Comune di Milano, Assolombarda, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e Camera Nazionale della Moda Italiana.

“Fin dalla prima edizione – ha affermato l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello – ho fortemente voluto la Milano Beauty Week per la nostra città, nella convinzione che potesse rappresentare un’occasione di grande valore sul piano sociale e culturale, oltre che economico. La bellezza, infatti, è un linguaggio universale, capace di richiamare l’importanza della cura, del benessere e dell’attenzione verso sé stessi e gli altri, valori fondamentali in un momento storico come questo. Invito quindi tutte e tutti a prendervi parte e a vivere un evento che, con una formula inedita ed esemplare, unisce bellezza e impegno civico, offrendo anche un sostegno concreto alla tutela del patrimonio culturale della città”.

Anche quest’anno Milano Beauty Week rinnova il proprio impegno nei confronti del patrimonio artistico e culturale milanese attraverso una donazione destinata a un intervento di restauro conservativo di un elemento architettonico all’interno del Castello Sforzesco, il piccolo e suggestivo cortile “della Fontana” sormontata dal drago visconteo, su cui si affaccia l’unica finestra originale dell’epoca degli Sforza.

“Sono lieto che, nell’edizione 2026 di Milano Beauty Week, sia stato scelto di sostenere il Castello Sforzesco con un importante contributo destinato alla tutela e alla conservazione di uno dei monumenti simbolo della nostra città – ha commentato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura –. Un’iniziativa che dimostra come la valorizzazione della bellezza possa tradursi anche in un impegno concreto per la salvaguardia dei beni comuni, creando un dialogo virtuoso tra cultura, benessere e responsabilità verso il nostro patrimonio”.

“Nel 2022 Milano Beauty Week debuttava con l’obiettivo di aprire il mondo della cosmetica al dialogo con il grande pubblico, raccontandone le diverse sfaccettature. Oggi quel progetto è diventato il luogo in cui un’eccellenza del Made in Italy incontra la società, mettendo in luce il valore di un settore che significa ricerca, innovazione, artigianalità, manifattura, occupazione. Con questa quinta edizione vogliamo consolidare una manifestazione capace non solo di valorizzare il sistema cosmetico in Italia, ma anche di lasciare un’eredità concreta per Milano e per il territorio, promuovendo una bellezza autentica, inclusiva e responsabile” – ha evidenziato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia.