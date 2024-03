Alea: la cantautrice new soul live a Milano

Sceglie Milano la cantautrice Alea come prima tappa per presentare live il suo ultimo album “Cummei”: giovedì 4 aprile, infatti, sarà il palco del BIKO Club (in via Ettore Ponti, 40) ad ospitare dalle ore 22 un concerto.

Un viaggio musicale, che, sempre in bilico tra acid jazz e new soul, vuole celebrare la forza interiore e la resilienza necessarie per affrontare le sfide più o meno grandi del quotidiano.Ospite speciale al concerto di Milano sarà Mama Marjas che per “Cummei” ha prestato la sua voce e penna in ben due brani, ossia “Mediterraneo” e “Do you remember my name?”.

Edito da Kido Music, il terzo disco della cantautrice brindisina – uscito lo scorso 15 dicembre in tutti gli store digitali – racconta di un’emigrazione, fisica quanto interiore, di un percorso di ricerca individuale che passa attraverso la nostalgia verso la propria terra.

Delle 8 tracce che lo compongono, a differenza del precedente “Generation” (2018), la maggior parte sono scritte in italiano oppure in dialetto brindisino. Non è un caso, dunque, che il sottotitolo sia “MediterraNeoSoul”, un gioco di parole che vuole evidenziare l’unione tra la musica soul e la cultura del Sud Italia o di tutti i Sud del mondo.

«Ho preferito aspettare il momento giusto per presentare il disco – spiega Alea –, e ora il live è pronto ed è ricco di tutte quelle sonorità che volevamo ottenere, grazie al gioco di squadra con gli altri musicisti. Eseguiremo anche alcuni brani emblematici del mio precedente lavoro che, senza alcuna forzatura, si sono incastrati perfettamente all’interno del racconto delineato da Cummei. Insomma, non vedo l’ora che arrivi il 4 aprile!»

Intanto, dal 28 al 30 marzo, Alea parteciperà al Babel Music XP, nuovo forum economico e culturale della musica contemporanea mondiale, per il quale è stata selezionata da Puglia Sounds.