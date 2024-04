22 aprile 2024 – Ville Aperte in Brianza torna con l’edizione primaverile. Quest’anno la manifestazione è dedicata alle trame che vedono intrecciate le ville del territorio insieme alla loro storia, ai percorsi, al cammino, all’attraversare concretamente i luoghi della cultura.

Il programma prevede per l’occasione l’eccezionale apertura di tutte e tre le ville storiche cittadine: Ghirlanda Silva, Breme Forno e Casati Stampa di Soncino, il 27 e 28 aprile, il 1 maggio e il weekend del 4 e 5 maggio.

Per Villa Ghirlanda ci sarà la celebrazione del 50esimo anno dall’apertura alla cittadinanza del grande giardino all’inglese, a seguire il taglio del nastro della mostra che ne racconta e ripercorre la storia grazie al contributo delle foto mandate anche dai nostri cittadini. Appuntamento dal 1° maggio.

Nel week end del 4 e 5 maggio, in programma visite guidate, alla scoperta delle sale della Villa con i conti Silva e una performance teatrale che vi farà tornare indietro nel tempo. Nel pomeriggio di sabato in Sala Specchi un breve viaggio alla scoperta delle colorate, rumorose strategie di “corteggiamento degli uccelli”, tenuto dall’esperto Claudio Foglini. Domenica invece spazio alla lirica teatrale in uno spettacolo unico da non perdere.

Visite anche al MUFOCO, dall’1 al 5 maggio, per conoscere il prezioso e vasto patrimonio fotografico oltre a un laboratorio per famiglie dedicato alla ricostruzione e rielaborazione della storia della Villa attraverso foto, collage e nuove scenografie.

L’intrattenimento degli allievi ed ex allievi della civica di Musica Licitra sarà il 1° maggio. Sarà un ripercorrere i 40 anni di storia della scuola attraverso diversi generi musicali e testimonianze sul percorso vissuto con video e proiezioni.

In Villa di Breme Forno, il 27 aprile e il 5 maggio, sarà l’occasione per celebrare il bicentenario della morte di Lord Byron con una esposizione di materiale storico biografico grazie all’Associazione Amici di Villa Breme.

In Villa Casati Stampa ci sarà “Primavera in Villa – Il coraggio della speranza” giunto alla quarta edizione nel solo week end del 27 e 28 aprile. Sarà un ripercorrere la storia e fare un tuffo nel passato grazie alle tradizionali visite guidate storico-artistiche. Ci saranno poi proiezioni di film, documentari, concerti, dibattiti e animazione per bambini. Negli spazi esterni ed interni, stand di fiori, bancarelle solidali e di hobbisti, libri e giochi, un’esposizione dedicata alla Vespa d’epoca e perfino un aperitivo.