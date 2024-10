Milano, 7 ottobre 2024 – Nell’ambito del palinsesto della Milano Digital Week, al via giovedì 10 ottobre, il Comune di Milano promuove 15 appuntamenti pubblici sui temi della cittadinanza digitale. Ospitati nelle sale di Palazzo Marino, Palazzo Reale e Palazzo Giureconsulti, sono proposti come occasioni di dialogo fra amministratori, esperti e milanesi sul futuro della città e sui progetti di transizione digitale che il Comune sta sviluppando con istituzioni, università, imprese e associazioni.

Coordinati dal Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, guidato da Layla Pavone, i 15 appuntamenti svilupperanno il titolo della settima edizione della Milano Digital Week, “Il nuovo linguaggio della città. Tra Intelligenza Artificiale ed espressioni umane”, con focus sui temi della formazione e dei diritti dei cittadini digitali, della piena accessibilità ai servizi online, della cybersicurezza, delle tecnologie al servizio dell’istruzione, del welfare e della mobilità, dell’utilizzo dei dati per il governo della città.

“La Milano Digital Week – spiega Layla Pavone – è ormai un punto di riferimento per la riflessione sullo sviluppo tecnologico ma è per l’Amministrazione un’opportunità irripetibile per condividere con i cittadini e le cittadine il percorso per la trasformazione digitale della nostra città, che sia inclusivo, sostenibile e davvero orientato al benessere delle persone. Lo stiamo tracciando, in collaborazione con partner pubblici e privati, ma è indispensabile che tutti e tutte siano coinvolti. Il futuro di Milano si costruisce insieme e partecipare agli incontri dei prossimi giorni è un’occasione per tutti”.

Il programma dettagliato di ogni evento si può consultare sul sito milanodigitalweek.com

Milano Digital Week: i titoli e il calendario dei 15 incontri

Giovedì 10 ottobre

Convegno di apertura di Milano Digital Week

Palazzo Marino, Sala Alessi, ore 11.30

L’evoluzione del rapporto fra istituzioni e cittadini nella transizione digitale dei servizi

Palazzo Reale, Sala Conferenze, ore 14.30

Raccomandazioni di Milano sul benessere e la sicurezza online di bambini e pre-adolescenti

Palazzo Reale, Sala Conferenze, ore 16.30

Venerdì 11 ottobre

Alla scoperta della Milano raccontata nei romanzi. Il progetto LET-MI e l’uso dei dati aperti per progetti culturali e applicazioni multimediali

Palazzo Reale, Sala Conferenze, ore 10

Innovazione sociale ed economica nell’area metropolitana milanese

Palazzo Giureconsulti, ore 10.15

Accessibilità digitale e inclusione: l’impegno delle PA

Palazzo Reale, Sala Conferenze, ore 11.30

Attrarre visitatori, eventi, talenti e investimenti. Il lavoro della Dmo ai tempi dell’AI

Palazzo Reale, Sala Conferenze, ore 14.30

Cyber Secure City. Un progetto fra istituzioni e imprese al servizio dei cittadini

Palazzo Giureconsulti, ore 14.30

Mobilità Smart

Palazzo Giureconsulti, ore 16.30

Cyber Secure City. Impara a proteggerti da rischi e truffe digitali. Pillole di formazione per i cittadini

Palazzo Giureconsulti, Sala Terrazzo, ore 17

Lunedì 14 ottobre

“La collaborazione pubblico privato, abilitatore dello sviluppo di infrastrutture e servizi per la smart city”

Palazzo Marino, Sala Brigida, ore 10.30

La Milano Aumentata. Come l’AI trasformerà la nostra città

Palazzo Giureconsulti, ore 11.30

Governare la città data driven

Palazzo Giureconsulti, ore 15.15

Vivere la città data driven

Palazzo Giureconsulti, ore 16.15

La leadership che serve al tempo dell’AI

Palazzo Giureconsulti, ore 17.30

CS e Ph Comune di Milano