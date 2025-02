Milano Art Week 2025, in programma dal 1° al 6 aprile

Milano si prepara a vivere un’altra straordinaria edizione della Milano Art Week, in programma dal 1° al 6 aprile 2025, in concomitanza con miart, la fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano. Per una settimana, la città si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato all’arte in tutte le sue espressioni, celebrando i linguaggi e le visioni capaci di raccontare la complessità del nostro tempo.

A partire da ieri, è possibile candidare progetti e iniziative per entrare a far parte del palinsesto ufficiale della Milano Art Week 2025 attraverso la call aperta sul sito milanoartweek.it. Le domande dovranno pervenire entro il 5 marzo 2025.

“Milano Art Week è un progetto che il Comune di Milano promuove e realizza con l’obiettivo di affermare sempre più la città come laboratorio di idee e linguaggi – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Un appuntamento che non solo celebra l’arte in tutte le sue espressioni, ma riafferma Milano come crocevia culturale globale, dove visioni diverse si intrecciano, arricchendo il dibattito intellettuale e rafforzando il suo ruolo di capitale internazionale della cultura”.

Una delle novità di questa edizione è la collaborazione tra il Comune di Milano e Arte Totale ETS, associazione fondata da ArtsFor_, Artshell e MAC – Milano Art Community, per realizzare, pianificare e coordinare la nona edizione di Milano Art Week, promuovendo una rete che connette istituzioni, gallerie, artisti e i luoghi simbolo della città.

Milano Art Week 2025 sarà preceduta da una serie di eventi significativi, tra cui l’apertura al pubblico di “Travelogue” al MUDEC dal 20 marzo, una mostra che esplora le connessioni culturali sul tema del viaggio attraverso le arti, e la cerimonia del Premio ACACIA, il riconoscimento rivolto alle protagoniste e ai protagonisti più innovativi della scena artistica italiana, al Museo del Novecento il 20 marzo. Il 26 marzo, il Museo Poldi Pezzoli aprirà “La seduzione del colore. Andrea Solario e il Rinascimento tra Italia e Francia”, un’importante esposizione realizzata in collaborazione con il Museo del Louvre, presentando opere straordinarie mai esposte prima fuori dalla Francia.

Gli eventi già annunciati nei musei e negli istituti espositivi del Comune di Milano per questa edizione si distinguono per progetti di forte impatto, capaci di attrarre l’attenzione degli appassionati d’arte e non solo.

Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea accoglierà la prima grande personale in Italia dell’artista iraniana Shirin Neshat, una riflessione potente sulle identità e le contraddizioni del mondo contemporaneo. Al Museo del Novecento verrà presentato il nuovo allestimento della collezione permanente delle gallerie “Controverse modernità [Anni 20-40]” e “Segno e materia [Anni 50-60]” che per Milano Art Week ospiteranno anche la mostra “Rauschenberg e il Novecento”, nata dalla collaborazione con miart e Fiera Milano, che mette in dialogo le opere della collezione del Museo e una selezione di opere significative del visionario artista statunitense Robert Rauschenberg, in occasione del centenario. Sempre negli stessi giorni, Nico Vascellari abiterà la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con l’apertura di una mostra site-specific che dialoga con la storia e l’architettura dello spazio.

In collaborazione con Comune di Milano | Cultura, Salone del Mobile.Milano, in un ponte ideale con Milano Art Week, anticipa il Programma Culturale della 63ª edizione della Manifestazione, inaugurando il 6 aprile “Bob Wilson. Mother”, installazione in dialogo con la Pietà Rondanini di Michelangelo, al Museo della Pietà del Castello Sforzesco.

Una novità importante è Art For Tomorrow Talks, una giornata di confronto sui grandi temi del sistema dell’arte, con ospiti di rilievo e voci autorevoli del mondo della cultura, in programma durante le giornate della Milano Art Week. Questo appuntamento è un’anticipazione dell’evento internazionale Art For Tomorrow, che si svolgerà il 12, 13 e 14 maggio 2025 in Triennale Milano, in concomitanza con l’apertura della 24ª Esposizione Internazionale “Inequalities”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Milano & Partners, Triennale Milano, The Democracy and Culture Foundation, insieme a The New York Times.

Saranno numerose le mostre in città protagoniste della prossima edizione di Milano Art Week: Fondazione Prada inaugurerà “Typologien”, un’estesa indagine sulla fotografia tedesca del Novecento a cura di Susanne Pfeffer, e presenterà “NADA” di Thierry De Cordier, una mostra che riunisce dieci dipinti di grandi dimensioni dell’artista belga; Pirelli HangarBicocca presenterà la prima grande antologica in Europa dedicata all’artista giapponese Yukinori Yanagi e la mostra personale dell’artista e compositore elettroacustico Tarek Atoui; sarà aperta in Triennale Milano “John Giorno: a labour of LOVE”, un’esplorazione delle molteplici forme di amicizia, da Andy Warhol a Robert Rauschenberg, ma anche di dialogo e supporto all’interno del mondo della cultura attraverso materiali provenienti dal ricco archivio dell’artista americano John Giorno. Alle Gallerie d’Italia, sempre in occasione del centenario di Robert Rauschenberg, nel caveau di piazza Scala sarà esposta una selezione di capolavori del visionario artista americano dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo.

