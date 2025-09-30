ASST Fatebenefratelli Sacco amplia l’offerta territoriale di prossimità

Milano, 30 settembre 2025 – ASST Fatebenefratelli Sacco, in sinergia con il Municipio 8 di Milano, annuncia l’attivazione di due nuovi servizi presso il poliambulatorio di via Quarenghi 21, a partire da mercoledì 1° ottobre il Servizio di Continuità Assistenziale e dal 6 ottobre lo Sportello Scelta e Revoca.

Il Servizio di Continuità Assistenziale, attivo negli orari in cui gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia sono chiusi, è disponibile al numero 116117 e offre assistenza medica di base non urgente. Contestualmente, sarà operativo lo Sportello Scelta e Revoca, che – previa prenotazione telefonica o attraverso il portale dedicato – sr.asst-fbf-sacco.it – consentirà di effettuare una serie di procedure di base fondamentali: dall’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, alla scelta, revoca o cambio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, la gestione delle esenzioni per patologia, invalidità o reddito e altro ancora.

I servizi resi disponibili in via Quarenghi rappresentano una risposta concreta alle esigenze espresse dalla popolazione del quartiere, che aveva manifestato la necessità di riattivare gli spazi del Poliambulatorio, per avvicinare i servizi sanitari territoriali di base. Nei mesi scorsi, infatti, ASST insieme a Municipio 8 ha promosso incontri pubblici nella sala consiliare comunale e tavoli di confronto con le associazioni del quartiere presso Villa Scheibler di Quarto Oggiaro. In tali sedi, i residenti hanno espresso con forza la richiesta di rendere nuovamente via Quarenghi un punto di riferimento sanitario per la comunità. L’attivazione dei due servizi è quindi una risposta concreta a quelle sollecitazioni.

Particolarmente significativa è stata la collaborazione con il Municipio 8, che ha condiviso fin da subito l’obiettivo di rivitalizzare il presidio territoriale e di promuovere il percorso di riqualificazione, avviato da ASST dopo il subentro nella gestione avvenuto nell’aprile 2025.

«Ci siamo impegnati per dare riscontro alle richieste dei cittadini” – commenta Enrico Frisone, Direttore Socio Sanitario di ASST Fatebenefratelli Sacco. “Con questi nuovi servizi restituiamo funzionalità a un presidio di prossimità, confermando il nostro impegno per una medicina territoriale sempre più vicina alle persone e alle loro esigenze. »