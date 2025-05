Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con profondo interesse e pieno sostegno l’iniziativa promossa dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro l’uso di sostanze dopanti tra i giovani, presentata nell’incontro “ANSA Incontra”. La scuola, come presidio fondamentale della formazione civile e culturale delle nuove generazioni, ha il dovere di educare alla legalità, al rispetto della propria salute e alla costruzione di un’identità fondata sulla consapevolezza e sull’autenticità.

Il progetto dell’ISS, dal titolo “Nessuna sostanza è più forte di te”, si configura come una risposta urgente e concreta a un fenomeno che non rappresenta solo una violazione dei principi etici dello sport, ma una vera emergenza sanitaria. La diffusione incontrollata di integratori e anabolizzanti — come il Tribulus terrestris, oggetto di uno studio pilota da parte del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS — desta preoccupazione soprattutto tra gli adolescenti, spesso inconsapevoli dei gravi rischi per l’apparato epatico, cardiovascolare e per l’equilibrio psico-relazionale.

La campagna dell’ISS

Ideata da Mirella Taranto, responsabile della comunicazione dell’Istituto, si distingue per l’approccio innovativo e partecipativo: video reel, fumetti, un numero verde antidoping, ma soprattutto il coinvolgimento diretto delle scuole, delle famiglie, del mondo scientifico e degli atleti paralimpici. Testimonianze come quelle di Giacomo Perini e Domiziana Mecenate offrono ai giovani modelli autentici di resilienza e determinazione, opponendo alla logica delle “scorciatoie chimiche” il valore dell’impegno e del rispetto per sé.

Come docenti impegnati nell’educazione ai Diritti Umani, riteniamo fondamentale sostenere iniziative che promuovano la cultura della salute, dell’etica sportiva e della responsabilità personale. Il doping è una forma di inganno che compromette il diritto alla salute e alla libera espressione del potenziale umano, minando l’integrità del corpo e della mente. Contrastarlo significa educare al diritto alla verità, alla dignità e alla piena realizzazione di sé, principi fondanti della nostra disciplina.

Auspichiamo che il progetto dell’ISS possa essere adottato in modo strutturato nei programmi scolastici, a partire dalla scuola primaria, affinché si sviluppi nei giovani una coscienza critica capace di respingere i modelli illusori imposti da una società ipercompetitiva e orientata al risultato a ogni costo. La scuola deve diventare il primo luogo di prevenzione e formazione alla libertà interiore, dove si apprendono la forza della scelta e il valore del limite.

“Allenare sogni, valori e coscienza critica” non è solo uno slogan, ma una vera strategia educativa per costruire una generazione libera dalle dipendenze e capace di credere nelle proprie forze.