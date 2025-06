Una bussola per le perizie medico legali e CTU

Per rendere omogenei i contenuti di perizie medico legali e consulenze tecniche d’ufficio (CTU), riducendo il rischio che siano incomplete, contraddittorie o impugnabili, l’Istituto Superiore di Sanità coordinerà i lavori per la produzione di linea guida e buone pratiche specifiche dedicate ai professionisti. A redigerle sarà il Gruppo di lavoro per lo sviluppo di linee guida e buone pratiche per lo svolgimento delle perizie medico-legali e CTU, formato da rappresentanti del mondo accademico, della Medicina legale, della Magistratura, delle Istituzioni, delle Regioni e delle Professioni sanitarie, che si è insediato ufficialmente oggi.

Il Gruppo di lavoro è stato attivato con l’obiettivo di:

Definire criteri metodologici e procedurali per lo svolgimento di perizie e CTU, favorendone l’uniformità di approccio;

Garantire che le attività peritali siano fondate su evidenze scientifiche aggiornate e su una corretta metodologia medico-legale ;

; Elaborare strumenti condivisi che possano fungere da riferimento tecnico e supporto per la formazione continua dei professionisti, colmando eventuali disomogeneità nei percorsi formativi.

“Con questo Gruppo di lavoro, l’Istituto Superiore di Sanità intende fornire un contributo concreto e qualificato a un ambito – quello delle consulenze medico-legali e CTU – che incide profondamente sui diritti delle persone e sul buon funzionamento della giustizia in ambito sanitario. È nostro compito favorire l’integrazione tra sapere scientifico e responsabilità professionale”, ha dichiarato il Presidente dell’ISS, Prof. Rocco Bellantone.

Il Gruppo potrà inoltre avvalersi, per la trattazione di specifiche tematiche, del contributo di esperti provenienti da Istituzioni, Enti, Società scientifiche e altri Stakeholder rappresentativi del settore. “Il nostro obiettivo è costruire strumenti condivisi e scientificamente fondati, che possano orientare i professionisti e garantire coerenza, qualità e trasparenza nelle consulenze legali e nei procedimenti peritali. Il lavoro del Gruppo contribuirà a valorizzare queste attività come componente fondamentale di tutela del diritto alla salute e del corretto funzionamento del sistema giustizia”, ha spiegato la Dott.ssa Velia Bruno, Direttrice del Centro Nazionale Clinical Governance ed Eccellenza delle Cure dell’Iss e Coordinatrice del Gruppo di lavoro.

Con la costituzione di questo Gruppo di lavoro, l’Istituto Superiore di Sanità rinnova il proprio impegno a supporto delle Istituzioni, mettendo a disposizione strumenti di indirizzo fondati sulle evidenze scientifiche e metodologiche più avanzate. Si tratta di un’azione concreta per definire riferimenti tecnici condivisi in un ambito di elevata complessità e forte impatto sociale.

Istituto Superiore di Sanità