Ready to start: parte il nuovo programma INFN per le scuole

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2026-2027, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) rinnova il proprio impegno al fianco delle scuole proponendo un ricco programma di attività rivolte a studentesse e studenti, insegnanti e istituti scolastici di tutto il territorio nazionale.

L’offerta dell’INFN comprende 17 progetti e iniziative che accompagneranno le scuole durante tutto l’anno, proponendo occasioni di incontro, formazione e sperimentazione sui temi della fisica e della ricerca scientifica. Laboratori, incontri con ricercatrici e ricercatori, esperienze nei laboratori dell’INFN, concorsi e percorsi di comunicazione della scienza: sono molte le modalità attraverso cui docenti, ragazzi e ragazze potranno avvicinarsi alla ricerca scientifica e conoscere più da vicino il lavoro di chi fa ricerca alle frontiere della fisica, studiando la struttura della materia e i fenomeni dell’universo.

Un’offerta pensata per coinvolgere diverse fasce d’età e differenti livelli di formazione, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, e per offrire agli insegnanti strumenti e occasioni di aggiornamento utili a portare la scienza dentro e fuori dalle aule.

Tra gli appuntamenti che caratterizzeranno il nuovo anno scolastico ci sono il ritorno di progetti ormai consolidati dell’INFN e l’avvio di nuove edizioni e attività, con un calendario che prenderà il via già nelle prossime settimane.

Un anno di scienza, ricerca e formazione con l’INFN

L’offerta dell’INFN per le scuole si sviluppa lungo percorsi diversi, pensati per accompagnare studenti e studentesse alla scoperta della ricerca scientifica attraverso modalità di coinvolgimento sempre nuove: dalla lettura alla creatività, dalla sperimentazione in laboratorio all’analisi dei dati, il gioco e il making, fino al confronto diretto con ricercatrici e ricercatori dell’Istituto.

Creatività, secondarie di secondo grado

Per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado tornano alcuni dei progetti che negli anni hanno coinvolto migliaia di ragazze e ragazzi in tutta Italia. Il nuovo anno si apre con la VI edizione di Art&Science Across Italy, che da ottobre 2026 coinvolgerà ragazzi e ragazze in un percorso biennale che mette in dialogo il mondo della ricerca scientifica con quello dell’arte.

Alla letteratura scientifica è dedicato il Premio Asimov, che coinvolge giovani lettori e lettrici chiamati a leggere e valutare attraverso una recensione uno dei libri in gara. La cinquina finalista verrà selezionata nell’autunno 2026 e la proclamazione del vincitore si terrà a maggio 2027 nella cornice del Salone Internazionale del Libro a Torino.

Sul rapporto tra scienza e nuove tecnologie si concentrerà invece DialogAI, che all’inizio del 2027 coinvolgerà le classi nella scrittura di un dialogo teatrale realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Ricerca a scuola, secondarie di secondo grado

Tra i percorsi che permettono di avvicinarsi più direttamente al lavoro della ricerca ci sono Lab2Go, International Masterclasses, OCRA e RadioLab.

Quattro proposte diverse per temi e strumenti, ma accomunate dalla possibilità per studentesse e studenti di sperimentare in prima persona alcuni aspetti della ricerca scientifica: raccogliere e analizzare dati, interpretare i risultati, lavorare in gruppo e confrontarsi con altri studenti.

Con Lab2Go, studentesse e studenti si cimentano con attività di laboratorio e analisi dei dati che li poterà poi a contribuire alla valorizzazione e riqualificazione dei laboratori scientifici presenti nelle loro scuole.

Le International Masterclasses, in programma tra febbraio e marzo 2027 nelle sedi dell’INFN e delle università, permettono di lavorare su dati ed esercizi legati agli esperimenti di fisica delle particelle, per poi condividere e discutere i risultati con colleghi di tutto il mondo.

Allo stesso modo, il progetto OCRA porta alla scoperta dei raggi cosmici, soprattutto nell’ambito dell’International Cosmic Day, il 19 novembre 2026, una giornata internazionale che riunisce studenti, studentesse, docenti, scienziate e scienziati di diversi paesi.

Con RadioLab, infine, l’attenzione si sposta sulla radioattività ambientale e sul radon, attraverso attività di misura, analisi e interpretazione dei dati. Esperienze che permettono così di avvicinarsi alla ricerca non soltanto attraverso i suoi contenuti, ma anche nel modo concreto con cui la scienza viene costruita, discussa e condivisa.

Sempre agli studenti e alle studentesse è rivolto HoPE il progetto che li avvicina alle discipline STEM mettendoli alla prova attraverso la progettazione e realizzazione di piccoli prototipi sperimentali in questi ambiti.

Formazione docenti, secondarie

Accanto alle attività rivolte agli studenti, con AggiornaMenti, HOP e PID l’INFN propone percorsi dedicati anche alla formazione dei docenti, con iniziative pensate per portare nelle aule strumenti, metodologie e conoscenze legate alla ricerca contemporanea.

Giochi di scienza, primarie e secondarie

Un’attenzione particolare è dedicata ai più piccoli. Con INFN Kids, bambine e bambini potranno avvicinarsi ai concetti fondamentali della fisica, dalla materia all’energia, fino all’elettrostatica e alla struttura dell’atomo. Il progetto prevede inoltre la possibilità di visitare i laboratori INFN e di incontrare la ricerca anche fuori dalle sedi scientifiche: nel 2026, infatti, INFN Kids sarà presente anche a Lucca Comics&Games, portando la fisica all’interno di uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla cultura pop.

Ma la scoperta della scienza passa anche attraverso il gioco. INFN Game, attraverso la realizzazione di giochi in scatola, propone un modo coinvolgente per avvicinarsi ai temi della fisica delle particelle e della ricerca, trasformando concetti scientifici e sfide collaborative in un’esperienza ludica pensata per studenti e pubblico.

Accanto a INFN Game, HEPscape! fa della fisica delle alte energie un’esperienza interattiva, attraverso delle escape room che permettono di affrontare concetti e temi della ricerca in modo coinvolgente. HEPscape! sarà protagonista di numerosi appuntamenti sul territorio, dalla European Researchers’ Night di Avezzano, Terni, Pisa e Bari, a Lucania Is Comics, Lucca Comics&Games e GALA 2026 all’Aquila.

Vita in laboratorio, secondarie di secondo grado

Non mancano poi i percorsi che permettono di vivere la ricerca in prima persona, entrando negli spazi dell’INFN e confrontandosi direttamente con chi fa ricerca quotidianamente.

INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare