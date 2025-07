Aperto il bando per il Premio Confartigianato Motori

In occasione della storica kermesse Confartigianato Motori, promossa da APA Confartigianato Imprese, prende il via l’edizione 2025 del Premio Confartigianato Motori – Categoria “Aziende”. Un’opportunità straordinaria per le imprese artigiane che operano nel mondo dei motori di raccontare la propria storia d’impresa o presentare progetti innovativi legati all’artigianato e all’automotive.

I vincitori saranno celebrati in uno scenario d’eccezione: il 5 settembre all’Autodromo di Monza, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, durante il venerdì delle prove libere. Oltre al prestigioso riconoscimento, riceveranno due ingressi esclusivi per vivere da protagonisti l’emozione della manifestazione nel cuore del Tempio della Velocità.

Due le categorie in concorso:

1. Premio alla Storia d’Impresa

Dedicato alle aziende con una solida tradizione artigiana, tramandata di generazione in generazione, con forte legame con Confartigianato.

Criteri di valutazione:

Anni di attività e di associazione a Confartigianato;

Valori identitari e storici dell’impresa.

2. Premio Innovazione e Giovani Imprese

Pensato per giovani realtà e neo-associati che portano innovazione, freschezza e futuro nel settore.

Criteri di valutazione:

Idee innovative nel prodotto o nel servizio;

Originalità del racconto imprenditoriale;

Energia giovanile e visione creativa.

«Il Premio Confartigianato Motori è per noi un simbolo di orgoglio e appartenenza, un’occasione per celebrare la qualità, la passione e la competenza delle nostre imprese artigiane – commenta il Presidente di Apa Confartigianato Imprese Giovanni Mantegazza. -. Quest’anno, con grande entusiasmo, abbiamo deciso di aprire le porte anche alle realtà più giovani, alle nuove officine che forse ancora non conoscono questo premio o il nostro mondo. Vogliamo dare spazio alle idee, alla voglia di fare e all’innovazione, offrendo a tutti un’occasione unica per mettersi in gioco e vivere da protagonisti l’emozione del Gran Premio d’Italia all’Autodromo di Monza.»

Requisiti di partecipazione e come inviare la propria candidatura

La partecipazione è gratuita per tutte le aziende artigiane operanti nei settori dell’automotive nelle province di Milano e Monza e Brianza ed iscritte a Confartigianato. Se non si è associati c’è tempo per farlo entro il 31/7, data di scadenza della call. Il regolamento e il modulo per partecipare sono disponibili al seguente link: https://www.apaconfartigianato.it/single-post/aperto-il-bando-per-il-premio-confartigianato-motori-2025-premiazioni-all-autodromo-di-monza

Il Premio Confartigianato Motori

Il Premio Confartigianato Motori https://www.confartigianatomotori.it/ è un riconoscimento storico assegnato da Confartigianato Imprese, promosso da APA Confartigianato Imprese (Milano e Monza‑Brianza), che celebra l’eccellenza nel mondo dei motori – dalla Formula 1 alle officine artigiane. Nato con l’obiettivo di valorizzare le competenze artigiane nel settore automotive, il premio nel corso degli anni ha affiancato alle sue radici una crescente attenzione per l’innovazione, la sostenibilità e le nuove sfide tecnologiche.

Ogni anno, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, il premio viene conferito a protagonisti del motorsport – tra cui piloti, team manager, ingegneri, tecnici e giornalisti – ma anche ad aziende e imprese artigiane che si distinguono per la qualità del lavoro, la visione imprenditoriale e il contributo allo sviluppo del settore.

La cerimonia di premiazione si svolge presso l’Autodromo Nazionale di Monza, nel cuore del “Tempio della Velocità”, alla presenza di istituzioni, media e operatori del settore, in uno dei contesti più iconici della scena automobilistica internazionale.