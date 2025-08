ARCO World Games: Azzurri da record con Rebagliati portabandiera

L’attesa è agli sgoccioli, giovedì 7 agosto scattano i World Games a Chengdu (CHN). Nel programma della massima competizione multisport per tutte le discipline non olimpiche c’è anche il tiro con l’arco con la gara di tiro alla targa del compound (7-9 agosto) istituita nell’edizione del 2013 a Cali (Col) e quelle del field (tiro di campagna) del ricurvo (11-13 agosto) e dell’arco nudo (14-16 agosto).

La competizione sarà trasmessa in diretta streaming dal canale ufficiale della manifestazione che giovedì 7 agosto trasmetterà anche la cerimonia di apertura con Chiara Rebagliati che sarà la portabandiera della spedizione azzurra insieme al karateka Angelo Crescenzo. L’azzurra sarà poi impegnata nella gara del ricurvo in cui arriva da campionessa in carica, così come Cinzia Noziglia nell’arco nudo.

Chiara Rebagliati portabandiera

“Sento molto la responsabilità di questo ruolo – ha detto la portacolori delle Fiamme Oro -. Se nella scorsa edizione di Birmingham abbiamo ottenuto ottimi risultati, in questa occasione dobbiamo provare a fare ancora meglio. Per me è un grande onore essere stata scelta come portabandiera e proprio per questo motivo non vedo l’ora di essere lì con tutta la delegazione azzurra“.

Il programma

I primi a scendere in campo saranno i compound che si sfideranno nella gara targa partendo giovedì 7 agosto dalle 72 frecce di qualifica valide per definire il tabellone degli scontri diretti delle gare individuali e del mixed team, quest’ultima gara inserita nel programma di Los Angeles 2028. L’Italia schiererà il duo vincitore del bronzo misto agli ultimi Giochi Europei, Marco Bruno (Fiamme Azzurre) ed Elisa Roner (Fiamme Gialle), che giovedì 8 cercheranno di sorpassare i primi tre turni eliminatori. Sabato 9 agosto sarà il giorno delle prime medaglie, gli arcieri partiranno dalle semifinali per arrivare fino alle finali per il bronzo e per l’oro.

La gara del tiro di campagna, la disciplina che si svolge su percorsi immersi nel verde con bersagli posizionati in pendenza, scatterà invece lunedì 11 agosto con le frecce di ranking round del ricurvo maschile e femminile, a seguire, martedì 12, tutte le eliminatorie mentre mercoledì 13 ci saranno le finali che sperano di raggiungere i tre italiani in gara: la campionessa uscente e bronzo mondiale Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), insieme alla campionessa del mondo field Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre) e l’esordiente Matteo Borsani (Fiamme Gialle), che in questa disciplina ha vinto il titolo europeo mixed team ricurvo proprio insieme a Di Francesco.

A chiudere il programma del tiro con l’arco ai World Games sarà l’arco nudo impegnato nella gara tiro di campagna: giovedì 14 le frecce di qualifica, venerdì 15 tutte le eliminatorie e sabato 16 agosto le finali. In gara per l’Italia ci saranno la campionessa in carica Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), vincitrice anche dell’edizione 2017, e Simone Barbieri (Malin Archery Team) all’esordio ai World Games, vincitore del bronzo ai Mondiali del 2024.

Diretta streaming sul sito ufficiale dei World Games

Sul sito ufficiale dei World Games le gare del tiro con l’arco verranno trasmesse in diretta streaming. Giovedì 7 agosto verrà anche trasmessa la cerimonia di apertura, ci sarà quindi l’occasione per tutti di vedere Chiara Rebagliati portabandiera dei Giochi per l’Italia.

I numeri

In totale gli arcieri in gara saranno 98 per 35 Nazioni rappresentate. Sono 52 gli atleti in gara nel compound (26 uomini e 26 donne) e 12 le squadre che si sfideranno nel mixed team, mentre nel tiro di campagna si inoltreranno lungo i percorsi 23 atleti nel ricurvo (12 uomini e 11 donne) e 23 nell’arco nudo (12 uomini e 11 donne).

Italia sempre sul podio ai World Games

L’Italia del tiro con l’arco ha il record di Nazione col maggior numero di medaglie vinte nella storia dei World Games. Gli atleti italiani, da sempre grandi specialisti del tiro di campagna, sono sempre saliti sul podio, fin dalla prima edizione datata 1985. Il medagliere arcieristico per Nazioni conta infatti 37 podi complessivi così suddivisi: 11 ori, 11 argenti e 15 bronzi. Ad avvicinarsi all’Italia solamente la Svezia, con 13 ori, 5 argenti e 9 bronzi e, più distanti, gli USA che contano 8 ori, 7 argenti e 5 bronzi.

Gli azzurri protagonisti ai World Games

Gli arcieri azzurri hanno sempre recitato un ruolo da protagonisti in questa manifestazione, fin dalla sua prima edizione, quella del 1985 a Londra, dove arrivarono due allori, tutti al femminile: argento e bronzo nell’arco nudo per Giuseppina Meini e Lavinia Bottazzi. Nel 1989 a Karlsruhe (GER) altri due podi, anche questa volta entrambi nell’arco nudo: di nuovo argento per Giuseppina Meini, bronzo per Cesare Rampi.

Le medaglie diventano addirittura cinque nell’edizione del 1993 a L’Aja, in Olanda: Andrea Parenti e Monica Angeli vincono l’oro nel ricurvo, Carmen Ceriotti e Fabiola Palazzini argento e bronzo nel compound e Anna Maria Bianchi bronzo con l’arco nudo. Nessun primo posto ma altri quattro podi arrivano dall’edizione finlandese di Lahti nel 1997, con Andrea Parenti che si prende l’argento e Fulvio Verdecchia il bronzo nel ricurvo; bronzo nell’arco nudo per Alessandro Gaudenti e Cristina Pugnaghi, cui si aggiunge il quarto posto di Fabiola Palazzini.

Nel 2001 ad Akita, in Giappone, altre quattro medaglie italiane, grazie all’oro arco nudo di Barbara Guiducci, l’argento compound di Giorgia Solato, argento e bronzo di Michele Frangilli e Fulvio Verdecchia nel ricurvo. Il poker azzurro è stato servito anche in Germania nella successiva edizione di Duisburg 2005: questa volta Michele Frangilli vince l’oro e Alvise Bertolini il bronzo nel ricurvo; argento e bronzo nell’arco nudo per Mario Orlandi e Luciana Pennacchi.

L’Italia riesce a salire sul podio per ben sei volte nel 2009 a Kaohsiung, Taipei, con il doppio oro nell’arco nudo ad opera di Eleonora Strobbe e Giuseppe Seimandi, cui si aggiunge il bronzo di Sergio Massimo Cassiani; argento nel ricurvo per Jessica Tomasi e Michele Frangilli, mentre Alessandro Lodetti vince l’argento nel compound.

Nel 2013 a Cali, in Colombia, si inaugura il nuovo regolamento che prevede la gara individuale e mixed team di tiro alla targa per la divisione compound: l’Italia è subito pronta a vincere l’argento grazie al duo composto da Marcella Tonioli e Sergio Pagni, mentre nella disciplina field Giuseppe Seimandi vince nuovamente l’oro nell’arco nudo, bronzo nella stessa divisione per Eleonora Strobbe e bronzo anche per Jessica Tomasi nel ricurvo.

Nel 2017 a Wroklaw, in Polonia, a vincere l’oro è invece Amedeo Tonelli nel ricurvo, affiancato dal bronzo di Jessica Tomasi, mentre Cinzia Noziglia conquista l’oro nell’arco nudo. A Birmingham 2022, negli USA, Cinzia Noziglia bissa l’oro nell’arco nudo, Chiara Rebagliati conquista l’oro nel ricurvo e, nella stessa divisione, Marco Morello si prende il bronzo.