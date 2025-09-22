Secondo giorno di gare in Ruanda per i mondiali strada e prima medaglia per l’Italia. La porta Federica Venturelli (foto SprintCyclingAgency) che nella crono U23 si mette al collo un bronzo, alle spalle della favorita e dominatrice della prova, la britannica Zoe Backstedt (che copre i 22,6 km in 30’56”16) e della slovacca Viktoria Chladonova (a 1’50”85). L’azzurra ferma il cronometro a 2’11”58 dalla britannica. Dopo aver fatto segnare il quarto tempo al primo rilevamento, nei passaggi successivi Federica ha recuperato una posizione, scavalcando l’australiana Wilson-Haffenden.

Federica Venturelli

“Una gara impegnativa, poco adatta alle mie caratteristiche. La salita finale in particolare è stata veramente dura. La gara è andata bene. Ho cercato di tenere il mio passo. Quando sono arrivata al traguardo, con il secondo posto, non mi sono illusa, anzi ero convinta che le altre mi avrebbero superato. Salire sul podio è stata una sorpresa e motivo d’orgoglio come sempre quando si tratta di rappresentare l’Italia.”

Uomini U23

Sfiora il podio anche Lorenzo Mark Finn, che giunge quarto, a 4” dal bronzo. La crono è vinta, anche in questa occasione come per la gara femminile, dal favorito, lo svedese Jakob Soderqvist (31,2 km in 38’24”43), davanti al neozelandese Nate Pringle (a 1’03) e al francese Maxime Decomble (a 1’04”). L’azzurro, al primo anno nella categoria, chiude a 1’08”.

L’ex campione del mondo juniores, nelle interviste post gara, non nasconde il rammarico: “Mi dispiace per il podio mancato ma porto a casa indicazioni importanti per la prova in linea. Ieri ho parlato con Cattaneo che mi ha dato consigli importanti. Mi piace l’ambiente della Nazionale, ci stimoliamo e aiutiamo.”

L’azzurro ha fatto registrare il sesto tempo al primo rilevamento e il quarto in quelli successivi, sempre staccato di una manciata di secondi dal francese. Alessandro Borgo ha chiuso al 13° posto, a 2’13”.

Il Bilancio di Marco Villa

Il CT Marco Villa stila un bilancio complessivo della seconda giornata: “E’ stata una giornata positiva: Federica Venturelli è salita sul podio e Finn l’ha sfiorato. Sappiamo di avere un gruppo di atleti in grado di fare bene, oggi abbiamo avuto la conferma. Dispiace per Finn. E’ difficile accettare il quarto posto dopo una prestazione come la sua. A parte il vincitore, tutti gli altri si sono contesi il podio per una manciata di secondi. Una prestazione che fa ben sperare per la prova in linea, tenuto conto anche del fatto che è al primo anno nella categoria.”