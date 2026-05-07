Il “tempio della canoa” di Szeged darà il via alla Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, i migliori interpreti della specialità si affronteranno nelle acque Ungheresi del Maty-ér Regatta Course nel primo di due appuntamenti ravvicinati, a cui farà seguito, nel weekend successivo, la quattro giorni di gare a Brandeburgo (Germania), mentre la terza e conclusiva tappa sarà in programma dal 10 al 12 luglio a Montreal in Canada.

Sono attesi all’appuntamento oltre 650 atleti, provenienti da oltre 60 nazioni sparse nei cinque continenti. Tra questi, ben 22 scenderanno in acqua in rappresentanza dell’Italia. La canadese azzurra punta di nuovo in alto con Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, impegnati nel C2 500 nel quale sono vice-campioni Olimpici in carica. I due gareggeranno anche singolarmente sui 1000 metri, mentre Tacchini affronterà anche la sfida sui 5000 metri. Grandi speranze anche al femminile, dove Olympia Della Giustina si misurerà sui 500 metri, distanza sulla quale nel 2025 ha conquistato il titolo iridato Under 23 e sui 200, dove nella stessa manifestazione ha chiuso al quarto posto. Nel K1 Andrea Domenico Di Liberto si presenta sulla linea di partenza forte dall’argento sui 200 metri conquistato ai Mondiali 2025 a Milano, mentre Lucrezia Zironi sarà in gara nei 200 e nei 500 metri dopo il doppio podio iridato U23 arrivato nel 2025.

Il programma

Prime batterie e semifinali in programma nella giornata di venerdì 8 maggio (ore 09.00). Sabato si comincia con le prime finali al mattino (09.00), mentre nel pomeriggio si disputeranno le batterie e le semifinali nelle specialità che, domenica 10, chiuderanno la tre giorni in Ungheria con le ultime finali.

I convocati dell’Italia

Sono 22 i nomi nella lista del Coordinatore Tecnico Stefano Grillo. Nel kayak maschile saranno in gara Achille Spadacini, Federico Zanutta, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato, Francesco Lanciotti, Samuele Burgo, Andrea Schera (Fiamme Gialle), Giacomo Cinti, Giacomo Rossi (Carabinieri), Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre), Tommaso Freschi (CC Aniene) e Alessio Campari (Kayak Cremona Sport); al femminile presenti Lucrezia Zironi, Meshua Marigo, Giada Rossetti, Sara Daldoss (Fiamme Azzurre), Irene Bellan (Fiamme Oro) e Agata Fantini (Marina Militare). Per quanto riguarda la canadese maschile, convocati Carlo Tacchini, Gabriele Casadei e Nicolae Craciun (Fiamme Oro), a cui si aggiunge Olympia Della Giustina (Fiamme Oro) tra le donne.

La stagione della velocità

Subito dopo Szeged, la Coppa del Mondo farà tappa a Brandeburgo (Germania) dal 14 al 17 maggio. L’appuntamento successivo per quanto riguarda le competizioni internazionali è rappresentato dai Campionati Europei di specialità, in programma dal 10 al 14 giugno a Montemor-o-Velho (Portogallo). I Senior torneranno in acqua nella tappa di Coppa del Mondo dal 9 al 12 luglio a Montreal (Canada). Agosto ad alta intensità per gli azzurri che saranno impegnati prima a Taranto con i XX Giochi del Mediterraneo e, dopo il successo dell’edizione 2025 all’Idroscalo di Milano, con il grande appuntamento iridato dei Campionati del Mondo di Poznan (Polonia), in calendario dal 26 al 30 agosto.

Gli equipaggi azzurri

K1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto

K1 500 M: Achille Spadacini | Alessio Campari

K2 500 M: Samuele Burgo, Tommaso Freschi | Giacomo Cinti, Andrea Domenico Di Liberto

K4 500 M: Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolo Volo, Giovanni Francesco Penato

K1 1000 M: Andrea Schera | Giacomo Rossi

K1 200 W: Lucrezia Zironi

K1 500 W: Lucrezia Zironi | Agata Fantini

K2 500 W: Lucrezia Zironi, Giada Rossetti | Sara Daldoss, Meshua Marigo

K4 500 W: Sara Daldoss, Irene Bellan, Giada Rossetti, Meshua Marigo

C1 200 M: Nicolae Craciun

C1 500 M: Nicolae Craciun

C2 500 M: Gabriele Casadei, Carlo Tacchini

C1 1000 M: Gabriele Casadei | Carlo Tacchini

C1 5000 M: Carlo Tacchini

C1 200 W: Olympia Della Giustina

C1 500 W: Olympia Della Giustina

Risultati, streaming e aggiornamenti on line

Le gare si potranno seguire grazie al servizio di risultati on line a questo link.

Per guardare le gare in live streaming basterà collegarsi al canale YouTube dell’International Canoe Federation e sottoscrivere un mini-abbonamento (della validità di un mese) da € 9.99.