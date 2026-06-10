La canoa velocità e la paracanoa tornano protagoniste sulla scena internazionale. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno il bacino di Montemor-o-Velho, in Portogallo, ospiterà i Paddle Europe Sprint and Paracanoe Championships 2026, la più importante rassegna continentale della stagione per la canoa velocità.

La manifestazione riunirà i migliori interpreti europei delle discipline olimpiche e paralimpiche in uno degli impianti più prestigiosi del panorama internazionale, già sede di numerose competizioni mondiali ed europee. L’edizione 2026 rappresenta inoltre una novità assoluta nella storia dell’evento, poiché vedrà per la prima volta lo svolgimento contestuale dei Campionati Europei Senior, Paracanoa e Master in un’unica grande manifestazione continentale.

Saranno 39 le delegazioni presenti al via, a conferma dell’elevato livello tecnico e dell’importanza della competizione nel calendario internazionale. Germania, Ungheria, Spagna, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo e Italia si presenteranno con le proprie formazioni di punta in una rassegna che promette spettacolo in tutte le specialità.

I convocati dell’Italia

La squadra azzurra della velocità si presenta in Portogallo con un gruppo competitivo e ambizioso, composto da atleti provenienti dai principali club e gruppi sportivi nazionali. Nel kayak maschile Andrea Domenico Di Liberto (GS Fiamme Azzurre) sarà impegnato nel K1 200 metri, Alessio Campari (KCS Kayak Cremona Sport) nel K1 500 metri e Andrea Schera (Fiamme Gialle) nel K1 1000 e K1 5000 metri. Nel K2 500 metri gareggeranno Samuele Burgo (Fiamme Gialle) e Tommaso Freschi (CC Aniene), mentre nel K4 500 metri saranno protagonisti Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato, tutti portacolori delle Fiamme Gialle.

Nella canoa canadese maschile Mattia Alfonsi, Nicolae Craciun, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, tutti appartenenti alle Fiamme Oro, rappresenteranno l’Italia rispettivamente nel C1 200, C1 500, C1 1000, C1 5000 e nel C2 500 metri con la coppia d’argento delle Olimpiadi di Parigi Tacchini-Casadei.

Per il kayak femminile Agata Fantini (Marina Militare) sarà al via nel K1 200 metri. Meshua Marigo (Fiamme Azzurre) gareggerà nel K1 500, mentre Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) sarà impegnata nel K1 1000 e nel K2 500 metri insieme alla compagna di equipaggio Giada Rossetti (Fiamme Azzurre). Olympia Della Giustina (Fiamme Oro) rappresenterà invece l’Italia nella canoa canadese femminile partecipando alle competizioni del C1 200, C1 500 e C1 5000 metri.

Per quanto riguarda la paracanoa, la squadra azzurra sarà composta da Christian Volpi (Stato Maggiore Difesa – GSPD) impegnato nel KL2 200 metri e Cristian Piazza (Idroscalo Club) nel KL3. Nelle specialità Va’a maschili saranno invece impegnati Mirko Nicoli (Stato Maggiore Difesa – GSPD) nel VL3, Marius Bogdan Ciustea (CC Aniene) nel VL2 e Saif Eddine Gasmi (CC Ferrara) nel VL1. Nel kayak femminile l’Italia sarà rappresentata da Amanda Embriaco (Stato Maggiore Difesa – GSPD) nel KL3, mentre nelle prove Va’a femminili vestiranno l’azzurro Viktoryia Pistis Shablova (LNI Sezione Cagliari) nel VL1 e Zakaria Abakar Nouracham (Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro) nel VL3.

Montemor-o-Velho è considerato uno dei templi europei della canoa velocità. Il moderno Centro di Alto Rendimento portoghese offre strutture all’avanguardia e un bacino perfettamente progettato per le competizioni internazionali, caratteristiche che negli ultimi anni lo hanno reso una delle sedi più apprezzate da atleti e federazioni.

Il pubblico portoghese potrà sostenere il campione di casa Fernando Pimenta, mentre tra i protagonisti più attesi figurano il ceco Josef Dostal, il connazionale Martin Fuksa, gli ungheresi Adam Varga e Bálint Kopasz, gli spagnoli Carlos Arévalo e Marcus Cooper Walz, oltre a numerosi medagliati olimpici, mondiali ed europei che renderanno particolarmente combattuta la corsa ai titoli continentali. Grande attenzione anche alla paracanoa, dove saranno presenti alcuni dei principali protagonisti del movimento europeo, in una competizione che si annuncia di altissimo profilo tecnico e spettacolare sotto il profilo agonistico.

Il programma

Il programma si aprirà giovedì 11 giugno con le prime batterie della canoa velocità e della paracanoa. La giornata inaugurale vedrà scendere in acqua gli specialisti delle distanze olimpiche dei 1000, 500 e 200 metri, oltre alle prime prove riservate agli atleti paralimpici.

Venerdì 12 giugno la competizione entrerà nel vivo con una lunga giornata dedicata a batterie residue, quarti di finale e semifinali. Sarà il momento decisivo per conquistare l’accesso alle finali e continuare la corsa verso le medaglie continentali.

Sabato 13 giugno inizierà l’assegnazione dei titoli europei. Il programma prevede numerose finali della canoa velocità e della paracanoa, con i migliori equipaggi del continente impegnati nelle prove che assegneranno le prime medaglie della rassegna portoghese.

Domenica 14 giugno si concluderà la manifestazione con le ultime finali della velocità e della paracanoa. Nel pomeriggio saranno inoltre protagoniste le spettacolari gare sui 5000 metri, che assegneranno gli ultimi titoli continentali e chiuderanno ufficialmente quattro giorni di grande canoa nelle acque di Montemor-o-Velho.

Diretta TV e risultati live

Risultati e classifiche aggiornati in tempo reale disponibili cliccando qui risultati live. Il fine settimana sarà coperto anche da aggiornamenti sui social federali Facebook e Instagram.

Le finali di sabato 13 e domenica 14 giugno saranno inoltre trasmesse in diretta su Rai Sport e in streaming su Rai Play con il commento di Alessandro Pirozzi e l’analisi tecnica di Ezio Caldognetto, che accompagneranno gli appassionati attraverso le sfide che assegneranno i titoli continentali della canoa velocità e della paracanoa.

Sabato 13 Giugno

30-13.55 (finali e premiazioni)

30-18.02 (finali e premiazioni)

Domenica 14 giugno