Presentazione European Team Championship for golfers with disability

Golf e inclusione protagonisti in Liguria con l’European Team Championship for Golfers with Disability, torneo internazionale per giocatrici e giocatori paralimpici in programma al Golf Club Genova – Sant’Anna dal 16 al 18 luglio. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Golf Club Genova – Sant’Anna, l’EGA (European Golf Association) e con l’EDGA (European Disabled Golf Association), vedrà competere otto squadre nel campionato europeo e sei (con l’Italia che schiererà due compagini) nella Nation’s Cup.

Nella conferenza stampa di presentazione, ospitata a Genova nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, sono intervenuti: per la Regione Liguria Simona Ferro, Vicepresidente con delega allo sport e Luca Lombardi, Assessore al Turismo. Per la Città Metropolitana di Genova, Vittoria Canessa Cerchi, Consigliera delegata allo sport. Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Dario Della Gatta, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Liguria.

In rappresentanza degli sponsor, Enrico Borinelli Responsabile Territoriale Liguria Levante per BPER Banca Private Cesare Ponti; per Kia Italia, Giuseppe Bitti, Presidente e CEO. I contenuti dell’evento sono stati esposti da Roberto Damonte, Presidente del Golf Club Genova – Sant’Anna e Delegato Regionale FIG Liguria e da Cristiano Berlanda, giocatore della Squadra Nazionale Paralimpica (reduce dalla vittoria nella Phoenix Cup) e Testimonial del Progetto “Golf oltre ogni barriera”. Presente anche Furio Ginori, Vicepresidente CONI Liguria.

Programma e formula di gioco

Nell’European Team Championship for Golfers with Disability si sfideranno otto Paesi, con squadre formate da quattro golfisti paralimpici (in rappresentanza di ciascuna delle quattro sports bands e con almeno un rappresentante maschile e un rappresentante femminile).

Si giocherà dal 16 al 18 luglio su 54 buche, con 18 buche per ciascuno dei tre giorni secondo le seguenti modalità di gioco: Greensome il primo giorno (due punteggi per squadra); Foursome il secondo giorno (due punteggi per squadra); Greensome il terzo giorno (due punteggi per squadra).

I capitani delle squadre determineranno gli abbinamenti e l’ordine di gioco per tutti e tre i giorni. Prima di dare inizio alla sfida, mercoledì 15 luglio i team scenderanno in campo per il Practice Round e alle ore 19:00 saranno i protagonisti della Cerimonia di Apertura.

Gli azzurri in gara

Sul tee di partenza al Golf Club Genova – Sant’Anna, nell’European Team Championship l’Italia schiererà Matteo Faccioni, Valentino Dall’Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa. Nella Nation’s Cup il Team Italia 1 sarà formato da: Riccardo Bianciardi, Mario Gazzetta, Roberta Bartolomei e Andrea Plachesi. Il Team Italia 2 della Nation’s Cup sarà composto da: Alessandra Donati, Cristiano Berlanda, Jacopo Luce e John Rosanova.

Il 17 luglio la Tavola Rotonda “Lo Sport Paralimpico: Storia e Storie che migliorano la Società”

Non solo swing e putt. Parallelamente all’ambito agonistico, il Golf Club Genova – Sant’Anna, venerdì 17 luglio alle ore 17.30, sarà il teatro della Tavola Rotonda “Lo Sport Paralimpico. Storia e Storie che migliorano la Società”. Un meeting – con la partecipazione di autorità, addetti ai lavori e atleti – che stimolerà il confronto e gli spunti di riflessione sulle potenzialità di crescita delle discipline paralimpiche e sulla loro forza aggregante.

Il 15 e il 18 luglio Open Days al Golf Club Genova – Sant’Anna per promovere il golf paralimpico

Nelle giornate di mercoledì 15 luglio e sabato 18 luglio il Golf Club Genova – Sant’Anna ospiterà due Open Days rivolto a tutte le persone con disabilità. I maestri del circolo saranno a disposizione dalle 14:30 alle 16:30 per far scoprire la forza aggregante del golf e la sua accessibilità.

La storia della competizione e l’albo d’oro

Il Campionato Europeo a Squadre si svolge ogni due anni ed è fra le competizioni di maggior prestigio di tutto il movimento golfistico paralimpico internazionale. L’evento è passato sotto l’egida dell’EGA nel 2017 ed è supervisionato in collaborazione tra l’European Disabled Golf Association (EDGA) e l’EGA. Nell’albo d’oro, a partire dal 2017 in Portogallo, è la Francia a conquistare il titolo nell’European Team Championship, superando in finale la Spagna.

Nell’European Nation’s Cup, è invece la Danimarca a imporsi, lasciando ancora la Spagna al secondo posto. Nel 2019, in Spagna, i padroni di casa non riescono a sfruttare il fattore campo. Nel Campionato Europeo si assiste al trionfo della Svezia, che batte in finale i campioni in carica della Francia. Nella Nation’s Cup, la Repubblica Ceca conquista la vittoria, superando l’Inghilterra, che inizia qui una lunga striscia di secondi posti. Dopo la pausa forzata del periodo pandemico, il torneo ritorna nel 2022 in Belgio.

Il Team Championship vede l’impresa dell’Irlanda, capace di sconfiggere i campioni uscenti della Svezia. Nella Nation’s Cup, i padroni di casa del Belgio regalano una grande gioia al proprio pubblico vincendo il titolo contro l’Inghilterra, condannata ancora una volta al ruolo di vicecampione. Nell’edizione del 2024, in Germania, la Francia si riprende lo scettro continentale battendo l’Inghilterra. Nella Nation’s Cup l’Italia si rende protagonista, superando in finale la selezione inglese, che colleziona così il suo terzo argento consecutivo nella categoria.

Il Golf Club Genova – Sant’Anna

Il Golf Club Genova – Sant’ Anna, che dispone di due percorsi di gioco: Mare e Monti, si trova nel cuore della Riviera di Ponente, a poca distanza dal centro della città di Genova (il cui centro storico è patrimonio dell’Umanità UNESCO) e facilmente raggiungibile da Piemonte, Lombardia e Costa Azzurra.

La bellezza dei paesaggi della costa e dell’entroterra fanno di questo luogo non solo un polo d’attrazione sportivo, ma anche una meta d’elezione per tutti coloro che desiderano coniugare sport e relax, natura e cultura. La quiete della campagna, il clima mite e la vicinanza del mare, permettono in ogni stagione una permanenza serena in un tipico paesaggio ligure.