Il Politecnico di Milano inaugura la nuova Giuriati Gym

Milano, 08 settembre 2026 – Il Politecnico di Milano continua a investire nello sport con l’inaugurazione, all’interno del centro sportivo Giuriati, della nuova Giuriati Gym, un edificio di 1700 mq al coperto, cui si aggiungono 1500 mq di spazi sportivi esterni.

La nuova struttura amplia l’offerta del centro sportivo, dato in concessione dal Comune di Milano al Politecnico. La Giuriati Gym comprende un grande centro fitness con aree dedicate all’allenamento individuale, spogliatoi e una parete boulder per l’arrampicata donata al Politecnico dal CAI (Club Alpino Italiano). Sul tetto dell’edificio sono stati inoltre realizzati due campi sportivi polivalenti (calcio a 5 e tennis), mentre all’esterno trovano spazio un campo da basket 3×3 e da pickleball. Come tutti gli spazi del centro sportivo Giuriati, il nuovo edificio è aperto a tutta la cittadinanza.

“L’attenzione del Politecnico di Milano nel mettere a disposizione infrastrutture sportive nei propri campus è stata costante. Un percorso significativo che vede al nostro fianco le istituzioni con il preciso intento di accrescere i servizi non solo per la nostra comunità, ma per il territorio” commenta Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano. “Nel benessere, nell’accoglienza e nell’apertura alla città si rafforza un’identità ben precisa: quella di un ateneo che mette al centro le persone e la qualità della vita, dentro e fuori gli spazi della formazione e della ricerca”.

L’investimento complessivo per la realizzazione della nuova Giuriati Gym è di 4,8 milioni di euro, di cui 3,9 milioni finanziati da Regione Lombardia e i restanti 900 mila euro dall’Ateneo.

“Lo sport universitario oggi non è più un servizio accessorio, ma una componente della qualità della vita nei campus” dice Pierangelo Metrangolo, delegato della Rettrice alle attività sportive. “La nuova Giuriati Gym va in questa direzione: offre spazi moderni, accessibili e adatti a ogni tipo di sportivo, e rafforza il ruolo del centro Giuriati come infrastruttura a disposizione della comunità politecnica e del territorio”.

Accessibilità e sostenibilità

La Giuriati Gym è stata progettata per essere interamente accessibile alle persone con disabilità motorie o sensoriali. Poiché l’edificio è parzialmente interrato, sono state realizzate due rampe di accesso con una pendenza del 5%; la struttura è inoltre dotata di un ascensore esterno.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità energetica e ambientale. L’edificio è dotato di un impianto di climatizzazione a pompa di calore interamente elettrico ed è collegato al progetto di produzione di energia fotovoltaica che l’Ateneo sta portando avanti sulle coperture degli edifici dei Campus.

Note tecniche

La Giuriati Gym si sviluppa su un unico piano parzialmente seminterrato ed è solo in parte visibile dalla strada. Le alberature contribuiscono a schermare l’edificio e a mitigare l’irraggiamento solare. Le superfici vetrate sui fronti sud e nord favoriscono la relazione visiva tra gli spazi interni, le attività sportive circostanti e il contesto urbano.

La pavimentazione dell’open space dedicato al fitness è realizzata in gomma elastica riciclata, con caratteristiche antiscivolo e antistatiche e proprietà di isolamento acustico e termico. L’aerazione è garantita da finestre con apertura a vasistas e da un sistema di ventilazione meccanica controllata, che assicura il ricambio dell’aria anche a finestre chiuse.

Il progetto è stato sviluppato con particolare attenzione all’isolamento termico dell’involucro. Per le aree destinate alle attività sportive si è fatto riferimento alle norme CONI per l’impiantistica sportiva. L’edificio rispetta inoltre i CAM – Criteri Ambientali Minimi, i requisiti ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il centro sportivo Giuriati, di cui la Giuriati Gym fa parte, è stato dato in concessione dal Comune al Politecnico: è stato riaperto nel 2021 dopo una ristrutturazione totale con un investimento del Politecnico di 6,5 milioni di Euro. Comprende già un fit center, un campo da calcio a 5, due campi da padel coperti, uno spazio per le masterclass di fitness, un’ampia area esterna con pista di atletica e un campo da rugby con tribune, un’arena con campo da volley/basket.