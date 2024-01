Gli azzurri convocati per gli Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn

Uno degli ultimi appuntamenti ai fini della qualificazione olimpica scatterà mercoledì 10 gennaio. Previsti 292 atleti in rappresentanza di 25 paesi.



Inizieranno mercoledì 10 gennaio, ad Apeldoorn, gli Europei Pista, il primo appuntamento per la Nazionale in una stagione agonistica che si annuncia lunga ed impegnativa, con le Olimpiadi ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Sul tondino del centro olandese sono attesi 292 atleti, 123 donne e 169 uomini, provenienti da 25 paesi; in palio 22 titoli (11 per genere) da mercoledì fino a domenica 14 gennaio.

L’appuntamento è una delle ultime occasioni per conquistare punti ai fini del ranking olimpico, che si chiuderà dopo le prove di Coppa del Mondo. In questa ottica, l’Italia è ben posizionata nell’endurance, nelle prime posizioni con i rispettivi quartetti. Per quanto riguarda il settore della velocità, il 12° posto nel ranking del Team Sprint maschile attualmente ci vede fuori (passano i primi 8) ma, come ha ricordato lo stesso tecnico di specialità Ivan Quaranta “mancano ancora quattro prove. Dobbiamo crederci fino in fondo.”

Cosa attenderci da questi Europei lo racconta Marco Villa: “Mi aspetto delle buone prove. Va considerato che siamo a gennaio, vedo attorno a noi delle Nazioni che arrivano da Campionati Nazionali e da gare interne, noi ci arriviamo come prima gara dell’anno e la condizione del gruppo è ancora da valutare. Abbiamo fatto un buon fondo su strada e dei buoni allenamenti a Montichiari, cercheremo di essere al top o vicino a una buona competitività. Al maschile ci sono assenze importanti, come quelle di Ganna, Viviani e Moro Manlio che sono in ritiro con le proprie squadre. Al femminile invece siamo al completo, nonostante la caduta della Balsamo della settimana scorsa, ma confido di recuperarla quasi pienamente. Stiamo lavorando in funzione delle Olimpiadi e non è facile affrettare la preparazione in vista di agosto. Ai ragazzi e alle ragazze chiedo tranquillità, considerando che la formazione che schiererò a questi Europei è solo un punto di partenza e non un punto di arrivo: qualcuno può non correre ma non è detto che non sarà più preso in considerazione.”

Lo scorso anno, in Svizzera a Grenchen, gli Azzurri portarono a casa 3 ori, 3 argenti e 1 bronzo, con titoli nell’inseguimento a squadre, nella corsa a punti con Simone Consonni e nell’inseguimento individuale con Jonathan Milan. Entrambi saranno presenti anche in Olanda. Consonni torna in pista dopo un mondiale, quello di Glasgow, sfortunato e che l’ha visto fermarsi per un infortunio. Insieme a Milan guiderà un quartetto privo di Filippo Ganna e Manlio Moro ma forte del terzo ‘eroe’ di Tokyo, Francesco Lamon. Del gruppo endurance fanno parte anche i giovanissimi Niccolò Galli (21 anni) e Matteo Fiorin (19), reduci da un 2023 esaltante nelle rispettive categorie (U23 e Juniores) oltre al veterano Michele Scartezzini.

Al completo il gruppo femminile con il tecnico azzurro che avrà solo l’imbarazzo della scelta tra atlete già plurimedagliate nonostante la giovane come Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi.

Per quanto riguarda il settore veloce, Miriam Vece proverà a raccogliere punti importanti in ottica Parigi 2024 (attualmente sarebbe qualificata), mentre completano il già esperto Matteo Bianchi (22 anni), Daniele Napolitano (21 anni), Mattia Predomo (19) e Stefano Moro (26).

Convocati Europei di Ciclismo su Pista Apeldoorn 10-14 gennaio 2024

Alzini Martina – Centro Sportivo Esercito

Balsamo Elisa – Lidl – Trek

Bianchi Matteo – Centro Sportivo Esercito

Boscaro Davide – G.S. Fiamme Azzurre

Consonni Chiara – G.S. Fiamme Azzurre

Consonni Simone – Lidl – Trek

Fidanza Martina – G.S. Fiamme Oro

Fiorin Matteo – Mbhbank Colpack Ballan Csb

Galli Niccolò – Arvedi Cycling Asd

Guazzini Vittoria – G.S. Fiamme Oro

Lamon Francesco – G.S. Fiamme Azzurre

Milan Jonathan – Lidl – Trek

Moro Stefano – G.S. Fiamme Azzurre

Napolitano Daniele – Mbhbank Colpack Ballan Csb

Paternoster Letizia – G.S. Fiamme Azzurre

Predomo Mattia – Centro Sportivo Esercito

Scartezzini Michele – G.S. Fiamme Azzurre

Vece Miriam – G.S. Fiamme Oro

Zanardi Silvia – Human Powerd Health

Programma delle finali

19:00 – 21:28

W – Team Sprint

M – Team Sprint

M – Eliminazione

Giovedì 11 gennaio

19:30 – 22:09

W – Inseguimento a squadre

M – Inseguimento a squadre

M – KM

M – Madison

W – Scratch race

Venerdì 12 gennaio

18.30 PM – 21.45 PM

M – Scratch Race

M – Inseguimento individuale

W – Omnium

W – Sprint

Sabato 13 Gennaio

18.00 – 21.45

W – 500 m.

W – Eliminazione

W – Points race

M – Omnium

M – Sprint

Domenica 14 gennaio

15.30 – 17.42

W – Inseguimento individuale

M – Points race

W – Madison

W – Keirin

M – Keirin

Ufficio Stampa FCI