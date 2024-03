Il Comune di Cinisello Balsamo ospiterà e darà la possibilità di allenarsi a due atlete di Badminton ucraine in fuga da Kharkiv.

Si tratta di Polina Buhrova (classe 2004) e Yevheniia Kantemyr (classe 2005) che competono ormai a livello mondiale e che erano alla ricerca di uno spazio adeguato per poter praticare il loro sport. La Buhrova, infatti, è in corsa per la qualificazione olimpica a Parigi 2024.

Il Servizio Sport del Comune ha assegnato alle atlete alcune palestre scolastiche del territorio dove avranno la possibilità di allenarsi per tutta la stagione sportiva 2024. A seguire la loro preparazione Luca Crippa, cinisellese, dal 2020 è il Direttore tecnico della Nazionale ucraina di Badminton.

Il Badminton è considerato uno dei più antichi sport di racchetta, è uno sport da indoor giocato interamente “al volo”, dove l’obiettivo è far cadere il Volano (una mezza pallina di sughero e piume d’oca) nel campo dell’avversario senza che questi riesca a prenderlo. Nel 1992 il Badminton è stato presentato come disciplina olimpica a Barcellona.

È un gioco molto veloce e tattico, per questo sono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. L’effetto è spettacolare con scambi rapidi e movimentati recuperi.

«L’amministrazione è contenta di poter offrire uno spazio e un’opportunità a queste ragazze che, nonostante le note e dolorose difficoltà del momento, non si sono arrese, mettendo in campo tutta la loro tenacia e passione, dando testimonianza dei valori più alti dello sport», ha commentato Riccardo Malavolta, assessore allo Sport.

Ufficio Stampa Cinisello Balsamo