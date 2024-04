Matteo Cressoni in ELMS è atteso in azione questo fine settimana nella 4h di Barcellona. La principale serie continentale riservata alle GT ed ai prototipi accoglierà nuovamente l’esperto mantovano, terzo classificato in GTE lo scorso anno dopo una lunghissima bagarre per il successo finale.

Il protagonista del FIA World Endurance Championship con la Lamborghini #60 del Team Iron Lynx è atteso ai nastri di partenza nella realtà continentale con una Porsche 911 GT3 R #60 schierata Proton Competition. Il nostro connazionale condividerà l’abitacolo con Claudio Schiavoni come accade nel Mondiale e con il francese Julien Andlauer, volto ufficiale del marchio di Stoccarda.

L’equipaggio dell’auto #60 ha lavorato duramente negli ultimi giorni disputando nell’impianto che sorge a pochi chilometri da Barcellona i test collettivi che tradizionalmente precedono il via del campionato. I dati raccolti torneranno sicuramente utili in vista delle prove libere e soprattutto della gara che si terrà nella giornata di domenica sulla canonica distanza delle quattro ore.

L’ex campione dell’ELMS per la classe GTE ha affermato alla vigilia di un campionato che vedrà ben due round in Italia tra Imola e Mugello. “Finalmente si parte! Sono entusiasta di vivere una nuova stagione all’interno dell’European Le Mans Series, un campionato che ho sempre gradito in cui non manca mai tanta battaglia. Tornerò a correre con Porsche, speriamo di poter lottare per il titolo come l’anno scorso dalla prima all’ultima corsa”.

Il week-end della 4h di Barcellona scatterà ufficialmente oggi, venerdì 12 aprile, con la prima sessione di prove libere prevista per le 11.50 con Cressoni in ELMS. Domani, invece, si disputeranno come sempre la FP2 e le qualifiche (rispettivamente previste alle 10.10 ed alle 14.40), mentre domenica la gara scatterà alle 11.30. Le qualifiche e le sfide dell’European Le Mans Series verranno trasmesse gratuitamente in streaming sul canale YouTube del campionato.