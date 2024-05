La 4h Le Castellet attende Matteo Cressoni

Dopo la sfida casalinga di Imola del FIA World Endurance Championship, Matteo Cressoni torna nell’European Le Mans Series per la 4h Le Castellet, secondo avvincente round a meno di un mese dall’opening round in quel di Barcellona.

Il mantovano sarà nuovamente al via a bordo della riconoscibile Porsche 911 GT3-R #60 di Proton Competition nella serrata classe LMGT3 insieme a Claudio Schiavoni ed al pilota ufficiale Porsche Motorsport Julien Andlauer. Il terzetto arriva in Francia con tanta motivazione dopo il podio sfiorato in quel di Barcellona al termine di una bellissima rimonta durata per tutto l’arco della gara.

L’ex campione dell’European Le Mans Series per la classe GTE, vincitore della 4h Le Castellet nel 2021 e vicinissimo al successo anche nella passata stagione, ha riportato in una nota: “ Ho degli ottimi ricordi con l’ELMS al Paul Ricard. In Spagna abbiamo mostrato a tutti il nostro potenziale, sono convinto di poter lottare nuovamente per la Top3 come accaduto a Barcellona. La squadra sta lavorando al massimo, siamo molto motivati e pronti per scendere in pista”.

Il week-end del Paul Ricard valido per l’European Le Mans Series scatterà ufficialmente venerdì con la prima sessione di prove libere alle 11.50. Sabato, rispettivamente alle 10.10 ed alle 14.40, si terranno la FP2 e le qualifiche, mentre domenica la gara è prevista dalle 11.30. Come sempre le qualifiche e la gara verranno offerte in diretta su YouTube sul canale ufficiale della serie.