Matteo Cressoni sbarca in America per la Lone Star Le Mans

Dopo la 4h di Spa, Matteo Cressoni è pronto per disputare la Lone Star Le Mans, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Il pilota italiano è pronto per una nuova sfida in North America nel Mondiale nella serrata LMGT3 a bordo della riconoscibile Lamborghini Huracan EVO2 GT3 targata Iron Lynx.

Claudio Schiavoni ed il francese Franck Perera condivideranno il volante con il nostro connazionale, il terzetto insegue un risultato di spicco nella nota pista statunitense che regolarmente accoglie anche la F1 e la MotoGP. Il lavoro svolto a luglio in Brasile a San Paolo tornerà sicuramente utile per l’equipaggio #60, équipe che continua a scoprire e migliorare una vettura che prima di quest’anno non aveva mai gareggiato nel FIA WEC.

Sarà in ogni caso un week-end molto impegnativo, nessuno ha infatti mai gareggiato con queste vetture nella difficile pista statunitense. Il target resta quello di lottare nell’avvincente LMGT3, un obiettivo più che mai raggiungibile da Matteo Cressoni e dai propri compagni di squadra.

L’ex vincitore dell’European le Mans Series ha rilasciato in un commento prima di partire per per la Lone Star Le Mans

“Finalmente si riparte anche con il FIA WEC! Sarà curioso vedere il comportamento della nostra auto in una pista così particolare come quella texana. Abbiamo lavorato molto dopo il Brasile per preparare al meglio la seconda parte del campionato”.

Il week-end in Texas inizierà venerdì 30 agosto con la FP1, indetta alle 19.40 (tutti gli orari citati sono italiani). Successivamente il programma continuerà alle 00.40 di sabato con la FP2. L’ultimo giorno del mese prevederà anche la FP3 e le qualifiche, previste alle 18.00 ed alle 22.20. La gara, invece, partirà alle 20.00 di domenica 1 settembre e verrà offerta live su Eurosport, Discovery +, Sky Sport, NOW, SkyGo e sul sito ufficiale del Mondiale.