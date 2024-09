Il Ducati Lenovo Team ha conquistato uno spettacolare uno-due nella sprint race del Gran Premio di Indonesia, andata in scena oggi al Mandalika Circuit, con Francesco Bagnaia vincitore della corsa ed Enea Bastanini secondo alla bandiera a scacchi, a pochi millesimi dal compagno di squadra.

Bagnaia ha avuto un ottimo spunto dalla quarta posizione in griglia, scegliendo la traiettoria esterna alla prima staccata ed infilandosi in seconda posizione. Il campione del mondo in carica ha poi conquistato la testa della corsa già al termine del primo passaggio, a seguito della scivolata di Jorge Martín alla curva 16. Pecco è stato bravo a gestire la corsa senza prendere rischi, riuscendo ad evitare gli attacchi di Bezzecchi e Marc Márquez ed avendo la meglio sul rientrante Bastianini nel finale. Grazie a questo successo, Bagnaia ha ridotto il distacco dalla vetta della classifica a 12 punti.

Bastianini è stato autore di una buona partenza dalla quinta casella, dovendo però cedere una posizione a causa di una piccola sbavatura alla prima curva. Grazie ad un eccellente passo di gara, Enea è tornato sul duo di testa nella seconda metà della corsa, riuscendo a sorpassare Marc Márquez nel corso del penultimo giro. Nonostante il poco tempo a disposizione, il pilota Ducati numero 23 ha provato comunque a rientrare in lotta per il successo, transitando alla bandiera a scacchi con soli 107 millesimi di distacco da Bagnaia.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione domani alle 10:40 ora locale (GMT +8) per la sessione di warm-up, alla quale seguirà la gara di 27 giri del Gran Premio di Indonesia, con partenza alle 15:00 (le 9:00 in Italia).

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º a Mandalika

“Sono molto contento di questo successo. Non è stata una gara semplice, in quanto la temperatura dell’asfalto era la più alta mai incontrata fino ad ora su questa pista. Questa mattina siamo riusciti a fare un altro passo avanti ed in qualifica ho capito come interpretare al meglio i primi due settori. Faccio ancora fatica nelle curve 15 e 16, ma è un punto molto ostico dove ho quasi perso l’anteriore in un paio di occasioni. Per questo motivo, in gara ho dato il massimo nei primi tre settori, perché sapevo di non essere il più veloce nell’ultimo parziale. Questa è una strategia che poteva funzionare solo oggi, quindi cercheremo di lavorare nel warm-up per migliorare ulteriormente il feeling in vista della gara”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 2º

“È stata una bella sprint race. Un peccato per la partenza e soprattutto l’errore alla curva 1, che ha compromesso un po’ le mie chance di successo in gara. Avevo un buon passo ed ero molto competitivo in frenata, e questo mi ha permesso di recuperare il gap e di compiere diversi sorpassi. La gara di domani sarà sicuramente molto difficile in quanto oggi Jorge (Martín) è caduto, ma domani sarà molto competitivo. Il fatto che dovremo quasi sicuramente utilizzare la media al posteriore è un fattore che potrà rimescolare le carte”.