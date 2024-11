Nella Domenica del Gran Premio di Barcellona Ducati vince il Titolo Mondiale MotoGP per la terza stagione consecutiva con Jorge Martín in sella alla Desmosedici GP24 del team Pramac Racing.

Il pilota spagnolo mette in bacheca il suo primo Titolo Mondiale nella classe regina della massima competizione internazionale su due ruote, in una stagione 2024 che racconta di un dominio assoluto delle moto di Borgo Panigale e dei suoi piloti con Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP) ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) a comporre una Top-4 da sogno, tutta Ducati, in classifica generale.

La supremazia tecnica di Ducati in questa stagione MotoGP passa attraverso i numeri da record , che superano quelli della già sensazionale annata 2023. La Casa di Borgo Panigale è infatti riuscita nella straordinaria impresa di migliorare il record all-time di vittorie stagionali (19 su 20 gare totali), stabilire il nuovo record di podi monopolizzati (14) e in ben 6 di questi Gran Premi l’egemonia Ducati si è estesa all’intera Top-5.

Per Ducati, unico brand non giapponese capace di conquistare un Mondiale in MotoGP e unico brand europeo in grado di superare il traguardo delle 100 vittorie in questa categoria, quello conquistato insieme a Jorge Martín e al team Pramac Racing è il quarto Titolo Piloti dopo quelli di Casey Stoner nel 2007 e di Francesco Bagnaia nel 2022 e 2023.

Il Mondiale MotoGP corona un’altra stagione sportiva straordinaria in cui la Casa di Borgo Panigale ha conquistato anche il Titolo Costruttori e Team con il Ducati Lenovo Team, il Titolo Costruttori e Team in WorldSBK con i piloti ufficiali del Team Aruba.it Racing Nicolò Bulega e Álvaro Bautista sul podio della classifica generale, e il Titolo Piloti e Costruttori in WorldSSP, grazie alle prestazioni del nuovo Campione del Mondo Adrián Huertas (Aruba.it Racing WSSP Team) e al piazzamento sul podio di Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Claudio Domenicali, Ducati CEO

“Il dominio espresso da Ducati con le sue moto, i suoi piloti e i suoi tecnici nella stagione 2024 di MotoGP resterà per sempre nei cuori degli appassionati di questo sport. Sono molto contento per Jorge, un pilota di incredibile talento che è cresciuto con Ducati e insieme a noi ha realizzato il sogno che aveva sin da bambino.

Dopo la gioia pazzesca del 2022 e la ‘vittoria della consapevolezza’ del 2023, oggi vogliamo celebrare il trionfo di un sistema: il ”Sistema Ducati”. Un sistema che si ispira agli insegnamenti di Galileo Galilei, l’inventore del metodo scientifico e della scienza moderna.

Un sistema che ci ha portato a essere i migliori nelle competizioni in pista, e che applichiamo anche nella progettazione, nel design e nello sviluppo del prodotto di serie, portando fieramente l’ingegneria Made in Italy in tutto il mondo.

Ci tengo a fare i complimenti a tutti i piloti Ducati: certamente al Campione del Mondo Jorge Martín ma anche ovviamente a Pecco che fino all’ultimo non ha mai mollato, e poi a Marc ed Enea, che hanno contribuito a una stagione MotoGP da record per la nostra Azienda.

In particolare loro quattro hanno espresso un livello tecnico e una sintonia con la Desmosedici GP ai limiti dell’immaginazione. In questo scenario Jorge e Pecco hanno fatto ulteriormente la differenza mettendo in scena un duello per il titolo ancora più equilibrato di quello dello scorso anno. Pecco ha vinto di più, ma Jorge è stato più tenace e alla fine è giustamente lui il Campione quest’anno.

Il Titolo Mondiale vinto da Jorge è una bella dimostrazione che le storie d’amore possono concludersi con uno stupendo finale e fatico a pensare a un modo migliore per celebrare il lavoro svolto in questi anni con lui e con il team Pramac Racing, che ci tengo a ringraziare soprattutto nella figura di Paolo Campinoti.

Grazie a tutte le persone di Ducati e Ducati Corse che hanno reso possibile tutto questo, essere Ducatisti è sempre di più un orgoglio”.

Luigi Dall’Igna, Ducati Corse General Manager

“Vincere il terzo Titolo Mondiale Piloti in fila è fantastico. Si conferma ancora una volta la forza del Progetto Ducati, caratterizzato dall’impegno e dallo spirito di squadra di tutti coloro, piloti e Team, che hanno contribuito a renderlo vincente con un’incredibile continuità di risultati, testimoniata dai numeri di questi anni.

In particolare, un’altra pagina di storia la scrive oggi con merito Jorge Martín alla fine di una stagione strepitosa, che è l’essenza di tutto il lavoro fatto insieme. Un grande plauso va a Pecco Bagnaia, perché anche la sua è stata un’annata straordinaria e la sfida in pista ha reso migliori entrambi: esattamente ciò in cui crediamo.

La vittoria di oggi è anche, anzi soprattutto, il migliore dei modi per salutare il team Pramac Racing, un gruppo formidabile di professionisti con cui abbiamo lavorato in armonia per 20 anni: ad ognuno di loro un fortissimo abbraccio, a cominciare dall’amico Paolo Campinoti.

Il 2024 è stato per Ducati un anno stratosferico, in cui abbiamo superato il record di vittorie e il record di podi, con la ciliegina di aver messo 8 Desmosedici GP davanti a tutti nella Sprint Race in Thailandia. Voglio ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi di Ducati Corse che lavorano sodo e con passione ogni giorno per raccogliere grandi risultati come quello che festeggiamo oggi. Forza Ducati!”

Jorge Martín (#89, Pramac Racing Team)

“Il sogno si è avverato, sono Campione del Mondo! È molto difficile ora rendersi conto che è tutto vero, ma sono pienamente consapevole di ciò che abbiamo raggiunto perché da quando ero bambino ho inseguito questo obiettivo. Questo è il risultato finale di tutto il lavoro svolto nel corso degli anni, ma anche dei sacrifici della mia famiglia, dei miei genitori, di mio fratello e di tutto il mio team che mi ha supportato incondizionatamente.

L’anno scorso mi sono promesso che ci avrei riprovato ed eccomi qui, raccogliendo i frutti di un’intera vita dedicata a questo meraviglioso sport. Voglio ringraziare il team Pramac Racing e Ducati per avermi dato l’opportunità di arrivare in MotoGP e crescere insieme. E in particolare, un grande ringraziamento a Paolo Campinoti e Gigi Dall’Igna per la loro fiducia fin dal primo giorno e per avermi fornito tutte le risorse di cui avevo bisogno per diventare Campione del Mondo.

Il lavoro che abbiamo fatto insieme con Ducati Corse in questi ultimi anni è stato incredibile: abbiamo vinto il Campionato Costruttori consecutivamente 4 volte e insieme abbiamo ottenuto 8 vittorie, 32 podi e 20 pole position. Il Titolo Mondiale vinto insieme è davvero il modo migliore per salutarsi”.

Ducati si prepara ora a celebrare i Titoli Mondiali conquistati in pista nel 2024. L’evento “Campioni in Festa” si terrà il prossimo 3 dicembre a Bologna, dove i protagonisti di questa straordinaria stagione sportiva festeggeranno i loro successi. Ulteriori dettagli sull’evento saranno comunicati nei prossimi giorni.

I numeri del dominio Ducati nella stagione 2024 in MotoGP:

19 – Le vittorie conquistate dai piloti Ducati nel Campionato Mondiale MotoGP 2024 – Record All Time MotoGP

14 – Le gare del Campionato Mondiale MotoGP 2024 in cui il podio è stato composto interamente da piloti Ducati – Record All Time MotoGP

53 – I podi conquistati dai piloti Ducati nel corso della stagione 2024 con 6 piloti diversi

16 – Le pole position ottenute dai piloti Ducati nel corso della stagione MotoGP 2024

66 – Le gare consecutive MotoGP in cui almeno un pilota Ducati si piazza in Top 3 (anche tutte le Sprint Race della stagione 2024 si sono concluse con almeno un pilota Ducati sul podio)

106 – Le vittorie di Ducati in MotoGP, l’unica Casa motociclistica Europea a superare il traguardo delle 100 vittorie