In Spagna primo successo di Andrea Romano sull’Alps Tour

Prima vittoria stagionale dei giocatori azzurri sull’Alps Tour e prima personale di Andrea Romano nell’Alps de Andalucia-Roquetas de Mar, che ha chiuso con 198 (64 64 70, -12) colpi.

Sul percorso del Club de Golf Playa Serena (par 70), a Roquetas de Mar nei pressi di Almeria in Spagna, il 24enne romano ha preso il comando nel secondo round, poi nel terzo ha controllato gli avversari con un 70 (par, un birdie, un bogey). Ha prevalso con un colpo di vantaggio sullo spagnolo Javier Calles Roman, a segno nel precedente Lacanau Alps Open, secondo con 199 (-11), e interrotto l’egemonia degli iberici che si erano imposti negli ultimi sette eventi.

A completare il successo italiano il terzo posto con 201 (-9) di Jacopo Vecchi Fossa (sesta top ten in nove gare nel 2025) e l’ottavo con 202 (-8) di Manfredi Manica (per lui terzo piazzamento tra i dieci). Il primo ha condiviso la posizione con gli spagnoli José Manuel Pardo Benitez e Alfonso Buendia e con i francesi Quentin Debove e Paul Margolis, leader nel giro d’apertura.

Buona prestazione di Francesco Santoni, 13° con 204 (-6), pure se ha perso terreno nelle ultime buche, quindi 18° con 205 (-5) Luca Cavalli e 22.i con 206 (-4) Filippo Bergamaschi e Luca Memeo. A premio anche Elia Dallanegra, 29° con 207 (-3), Ludovico Addabbo, 32° con 208 (-2), e Lucas Nicolas Fallotico, 51° con 214 (+4).

Andrea Romano

Già in evidenza nell’anno con la 6ª piazza nel Gosser Open e la 10ª nel Red Sea Venice Open, era andato a un passo dal titolo in due occasioni nel 2023 (runner up nel Ein Bay Open e nel Croara Alps Open).

Tra le sue vittorie in una bella carriera da dilettante, dove ha vestito a lungo la maglia azzurra, il prestigioso Junior Orange Bowl (2019).

Ha firmato il quarto successo stagionale dei professionisti azzurri dopo i due di Renato Paratore nell’HotelPlanner Tour (UAE Challenge e Abu Dhabi Challenge) e quello di Marta Spiazzi nel Santander Golf Tour Match Play. E’ stato gratificato con un assegno di 6.200 euro su un montepremi di 42.500 euro.