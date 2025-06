Michelin Le Mans Cup 2025: Matteo Cressoni in pista nella Road to Le Mans con il team Proton Huber Competition

Matteo Cressoni è pronto a scendere in pista nell’appuntamento di punta della Michelin Le Mans Cup, la Road to Le Mans, l’ormai consueto appuntamento di supporto della celebre corsa della Sarthe. Il pilota mantovano disputerà il suo weekend di gara al volante della Porsche 911 GT3 R 992 del team Proton Huber Competition al fianco di Patrick Dinkeldein.

Sarà un weekend intenso per Matteo Cressoni sul Circuito della Sarthe, scenario che ospiterà la Road to Le Mans, la categoria di supporto della 24 Ore di Le Mans, nonché terzo round del campionato Michelin Le Mans Cup 2025. Una gara importante anche in termini di storia della categoria, che questo weekend celebra i suoi dieci anni. Il pilota italiano classe ’84 sarà chiamato ad offrire tutta la sua esperienza maturata sul celebre tracciato francese al team Proton Huber Competition, che ha annunciato la partecipazione nella categoria GT3. Cressoni dividerà il volante della Porsche 911 GT3 R 992 numero #73 con il pilota tedesco Patrick Dinkeldein.

Le prospettive di Matteo Cressoni in apertura del weekend della Le Mans Cup:

“Sono contento di essere a Le Mans per disputare la Michielin Le Mans Cup con il team Proton Huber Competition. Sono curioso di iniziare questa esperienza insieme al mio compagno Dinkeldein, al volante della Porsche 911 GT3 R 992. Si comincia con le due sessioni di libere, poi sarà la volta delle qualifiche e delle due gare, in cui ci auguriamo di ottenere dei buoni risultati.”

Una settimana che vede le vetture della Road to Le Mans scendere in pista già nella giornata di mercoledì con le due sessioni di prove libere da sessanta minuti ciascuna. Nella giornata di giovedì si entrerà nel vivo dell’azione, con la sessione di qualifiche che scatterà alle 11.45 e sarà suddivisa in due turni da venti minuti, uno per ciascun pilota. Alle 18.25 prenderà il via la prima della due gare da sessanta minuti. Nella giornata di sabato sarà quindi la volta della seconda e ultima gara del fine settimana, la cui bandiera verde è in programma per le 10.05.