La Carovana dei ghiacciai arriva in Lombardia

Dopo la prima tappa in Svizzera sul ghiacciaio più grande delle Alpi, Carovana dei ghiacciai 2025 dal 20 al 23 agosto arriva in Lombardia per la sua prima tappa in Italia.

La campagna di Legambiente, giunta alla sesta edizione, monitorerà lo stato di salute del ghiacciaio della Ventina nel cuore della Val Malenco e richiamerà l’attenzione anche sul tema dell’abbandono dei rifiuti in quota organizzando un’attività di pulizia lungo il sentiero che porta al Rifugio Ventina insieme a Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale di Legambiente.

Diversi gli eventi al centro di questa tappa

Si inizierà mercoledì 20 agosto con il convegno “Parchi e qualità dell’esperienza turistica” in programma a Tirano alle ore 17.30 presso il Local Hub Palazzo Foppoli (piazzetta Trombini, 5). Il 21 e il 22 agosto escursione in quota verso il ghiacciaio della Ventina: appuntamento giovedì 21 agosto ore 9.00 presso la piazza della chiesa di Chiareggio (Chiesa in Valmalenco, SO) da dove inizierà l’attività di volontariato ambientale e di raccolta rifiuti.

Alle ore 15.00 al rifugio Ventina riflessioni e confronto su “La montagna che vogliamo: tra desiderio e responsabilità. Osservazione tipologie di rifiuti raccolti in alta quota”. Venerdì 22 agosto, partenza ore 8.30 dal Rifugio Ventina, lungo il sentiero glaciologico “Vittorio Sella” verso il ghiacciaio della Ventina con l’osservazione delle morfologie glaciali a cura di Mattia Gussoni, meteorologo e Servizio Glaciologico Lombardo; Marco Giardino vicepresidente Fondazione Glaciologica Italiana, Università di Torino. Alle ore 14.30 saluto al ghiacciaio. Sabato 23 agosto a Sondrio ore 10,30 presso la sala Gianoli del Museo MVSA (Via Maurizio Quadrio 27, Sondrio), si terrà la conferenza stampa sullo stato di salute del ghiacciaio lombardo.

Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia:

“Siamo contenti che quest’anno Carovana dei ghiacciai apra la sua prima tappa italiana in Lombardia. Una tappa importante dove torneremo a ribadire l’urgenza di prevedere più politiche di mitigazione e adattamento per contrastare la crisi climatica che non risparmia neanche l’alta quota e i cui effetti si ripercuotono anche a valle. Il tempo di agire è ora non sono ammessi più ritardi. Il tempo di agire è ora: non sono ammessi ulteriori ritardi, perché ogni esitazione rende ancora più fragile il futuro delle nostre montagne. Per questo serve promuovere un turismo montano sostenibile, che non si limiti a consumare la montagna, ma che impari a conoscerla, a riconoscerne i valori più profondi e a valorizzare quell’“altra montagna”, più fragile e autentica, che rischia di scomparire proprio a causa dei cambiamenti climatici e delle scelte rimandate”.

Laura Brambilla, responsabile della campagna di Legambiente Puliamo il Mondo:

“Crisi climatica e abbandono dei rifiuti in quota saranno i due temi principali di questa tappa che sarà contrassegnata anche dell’importante gemellaggio tra Puliamo il Mondo e Carovana dei ghiacciai con cui vogliamo richiamare l’attenzione dei cittadini sensibilizzandoli sull’importanza di non lasciare tracce in montagna. I rifiuti non devono essere abbandonati lungo i sentieri, ma devono essere gettati negli appositi cassonetti seguendo i principi della raccolta differenziata. Anche in quota ci vuole sempre rispetto e attenzione per l’ambiente e la biodiversità”.

Anche quest’anno la campagna affronterà numerosi temi: dagli effetti della crisi climatica in quota e a valle, agli eventi meteo estremi che stanno ridisegnando il profilo della montagna; dall’overtourism alla tutela della biodiversità, dalle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici alle buone pratiche di sviluppo sostenibile.

Al centro, il Manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, cuore pulsante della campagna: una rete multidisciplinare capace di trasformare l’isolamento in cooperazione europea. Il viaggio della Carovana dei ghiacciai 2025 sarà arricchito da testimonial d’eccezione che accompagneranno ogni tappa. Dopo la tappa lombarda, la campagna internazionale di Legambiente proseguirà in Alto-Adige sul ghiacciaio Ortles – Cevedale (dal 23 al 26 agosto), in Germania sul ghiacciaio Zugspitze (dal 26 al 29 agosto), e infine in Piemonte sui ghiacciai della Bessanese e della Ciamarella (dal 30 agosto al 2 settembre).

In soccorso dei giganti bianchi

Legambiente con Carovana dei ghiacciai 2025 invita tutti a firmare la petizione on line “Una firma per i ghiacciai” per chiedere al Governo azioni concrete partendo dall’attuazione di 7 interventi indicati nel Manifesto per una governance dei Ghiacciai e salvare il nostro ecosistema. Una petizione che l’associazione ambientalista ha lanciato a settembre 2024. Per firmare basta andare sulla landing page https://attivati.legambiente.it/firmaperighiacciai – attiva sul sito di Legambiente