Animali e Ambiente

Completamente rinnovata l’area gioco del Giardino Oriana Fallaci

Foto di CronacaMilano CronacaMilano10 minuti fa
1 minuto di lettura
Giardino Oriana Fallaci

Milano, 26 novembre 2025 – L’area giochi del Giardino Oriana Fallaci (Municipio 1) è stata completamente rinnovata.

Nell’area verde tra via Quadronno e via Crivelli, che si estende per oltre 5.800 metri-quadrati, si sono da poco conclusi i lavori di riqualificazione, di depavimentazione di alcune aree grigie e di sostituzione di tutti i giochi presenti.

Nel giardino si trova ora un’area giochi rinnovata e inclusiva con nuove altalene, castelli con torri per arrampicata, scivoli, paletti per l’equilibrio, giochi a molla e una giostrina.

Tra gli interventi – per un valore complessivo di oltre 125mila euro – anche la completa sostituzione della pavimentazione in gomma anti-trauma e il rinverdimento del prato.

“Ogni area gioco rinnovata è per noi motivo di soddisfazione – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Sappiamo quanto i cittadini e soprattutto le bambine e i bambini e le loro famiglie siano affezionate ai giochi e considerino il parco o l’area verde di ogni quartiere un punto di riferimento: per questo il nostro impegno è costante e si estende a tutte le oltre 900 aree gioco diffuse nei Municipi. Rinnovarle significa per noi non solo sostituire i giochi e porre grande attenzione ai giochi inclusivi, ma anche rinverdire i prati e, dove possibile, depavimentare suoli grigi così da incrementare le aree drenanti in città”.

Comune di Milano

Foto di CronacaMilano CronacaMilano10 minuti fa
1 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Cuore di Cane 11 settembre 2011, celebrare i cani che hanno partecipato alla ricerca delle persone scomparse durante l’attentato di New York e, ogni giorno, partecipano ad aiutare chi è più fragile

8 Settembre 2011 13:12
Only For Pet Lovers

Ai Giardini della Guastalla va in scena Only For Pet Lovers

21 Agosto 2023 10:18
Ecomafia 2025

Ecomafia e corruzione ambientale: Lombardia al primo posto tra le regioni del Nord

10 Luglio 2025 11:43

Gatti cucinati a Milano da ex marito, li rapisce alla moglie e assieme alla compagna glieli serve arrosto e glieli fa mangiare, rivelandole solo dopo l’atroce vendetta

12 Agosto 2011 6:26
Pulsante per tornare all'inizio