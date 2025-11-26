Completamente rinnovata l’area gioco del Giardino Oriana Fallaci

Milano, 26 novembre 2025 – L’area giochi del Giardino Oriana Fallaci (Municipio 1) è stata completamente rinnovata.

Nell’area verde tra via Quadronno e via Crivelli, che si estende per oltre 5.800 metri-quadrati, si sono da poco conclusi i lavori di riqualificazione, di depavimentazione di alcune aree grigie e di sostituzione di tutti i giochi presenti.

Nel giardino si trova ora un’area giochi rinnovata e inclusiva con nuove altalene, castelli con torri per arrampicata, scivoli, paletti per l’equilibrio, giochi a molla e una giostrina.

Tra gli interventi – per un valore complessivo di oltre 125mila euro – anche la completa sostituzione della pavimentazione in gomma anti-trauma e il rinverdimento del prato.

“Ogni area gioco rinnovata è per noi motivo di soddisfazione – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Sappiamo quanto i cittadini e soprattutto le bambine e i bambini e le loro famiglie siano affezionate ai giochi e considerino il parco o l’area verde di ogni quartiere un punto di riferimento: per questo il nostro impegno è costante e si estende a tutte le oltre 900 aree gioco diffuse nei Municipi. Rinnovarle significa per noi non solo sostituire i giochi e porre grande attenzione ai giochi inclusivi, ma anche rinverdire i prati e, dove possibile, depavimentare suoli grigi così da incrementare le aree drenanti in città”.

Comune di Milano