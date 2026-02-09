L’area C Milano è una ZTL – zona a traffico limitato – che interessa il centro della città.

Per accedervi è necessario pagare un ticket: in mancanza di pagamento, al passaggio dai varchi elettronici posti agli ingressi—che rilevano le targhe dei veicoli—si rischiano sanzioni piuttosto onerose.

Ma come funziona questa zona della città? Sono ammessi tutti i veicoli o soltanto alcuni? Ed è attiva sempre o solamente in alcune fasce orarie? Quanto costa il ticket? A queste e altre domande rispondiamo in questo articolo, con l’obiettivo di fare chiarezza sull’Area C del capoluogo lombardo.

Quando è attiva l’Area C

L’Area C non è attiva sempre. Occorre munirsi di ticket nei giorni feriali, e dunque dal lunedì al venerdì, nella fascia che va dalle 7:30 alle 19:30.

Quando invece il ticket non serve? Durante l’orario notturno dei giorni feriali, sabato e festivi.

Quali veicoli sono ammessi

L’Area C è una delle due ZTL di Milano – insieme all’Area B – e interessa la zona del centro storico coincidente con la Cerchia dei Bastioni.

I varchi che la compongono sono più di 40, tutti dotati di rilevamento elettronico della targa; 7 sono adibiti ai mezzi pubblici.

È stata istituita a Milano nell’intento di migliorare la viabilità del centro storico e ridurre le emissioni inquinanti.

Non tutti i veicoli possono entrare in Area C e non tutti sono soggetti al pagamento di ticket. Entriamo più nei dettagli.

I veicoli che non devono pagare il ticket per entrare in Area C a Milano

I veicoli esentati dal pagamento dell’Area C a Milano sono quelli con minori emissioni inquinanti o che soddisfano altri criteri specifici. Ecco di quali si tratta:

auto elettriche/ibride : il motivo sono le emissioni inquinanti contenute nonché la maggiore silenziosità, un aspetto che assicura una migliore vivibilità nel centro storico;

: il motivo sono le emissioni inquinanti contenute nonché la maggiore silenziosità, un aspetto che assicura una migliore vivibilità nel centro storico; mezzi con permessi speciali oppure a uso di forze armate e polizia;

mezzi di soccorso o che svolgono specifiche funzioni sanitarie ;

; moto e scooter ;

; mezzi destinati al trasporto di persone con disabilità.

I mezzi soggetti al pagamento del ticket

I veicoli che non rientrano nelle categorie elencate qui sopra possono accedere all’Area C di Milano? Non tutti. Le categorie indicate di seguito devono disporre di un ticket per la specifica giornata. Facciamo chiarezza:

non sono ammessi i veicoli a benzina di classe Euro 0, 1, 2, 3;

di classe Euro 0, 1, 2, 3; sono ammessi con ticket i veicoli a benzina di classe Euro 4 (fino al 30 settembre 2028), (fino al 30 settembre 2030) e quelli in classe Euro 6 A, B, C, D;

di classe Euro 4 (fino al 30 settembre 2028), (fino al 30 settembre 2030) e quelli in classe Euro 6 A, B, C, D; non sono ammessi i veicoli diesel classe Euro 0, 1, 2, 3, 4 ;

; sono ammessi con ticket i veicoli diesel classe Euro 6 A, B, C (fino al 2027) ed Euro 6 D e TEMP D (per questi modelli meglio informarsi perché sussistono restrizioni graduali);

classe Euro 6 A, B, C (fino al 2027) ed Euro 6 D e TEMP D (per questi modelli meglio informarsi perché sussistono restrizioni graduali); auto a metano/a GPL.

Le modalità di pagamento del ticket

È possibile procedere all’acquisto dei ticket presso i punti accreditati come tabaccherie, parcometri e sedi dell’ATM, la società che gestisce il servizio, oppure provvedere via SMS o persino online nei portali accreditati. Il costo del ticket varia a seconda del veicolo.

Gli utenti UnipolMove hanno la possibilità di pagare gli accessi all’Area C direttamente dal conto associato al contratto UnipolMove, senza costi aggiuntivi. Basterà attivare il servizio dall’App dedicata per muoversi in centro città senza pensieri.