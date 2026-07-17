Terminata la riqualificazione di via Graziano Imperatore 40

Milano, 17 luglio 2026 – Con la sistemazione del cortile e la realizzazione di nuovi spazi verdi, nello scorso mese di maggio, sono terminati i lavori di manutenzione e riqualificazione del complesso ERP di proprietà del Comune di Milano in via Graziano Imperatore 40, quartiere Niguarda.

Composto da due edifici costruiti nei primi anni Ottanta, il condominio (126 alloggi pubblici) è stato oggetto di una serie di interventi, finanziati con 3,5 milioni di euro a valere su fondi PNRR, previsti dal programma PINQuA “Move-In Niguarda”, grazie ad un lavoro svolto dal Comune e MM SpA, che ne ha curato il progetto, con momenti di confronto con gli inquilini e le associazioni presenti negli stabili.

MM è stata, inoltre, stazione appaltante e si è occupata della Direzione lavori, CSE e collaudi.

“In via Graziano Imperatore, grazie ai fondi PNRR abbiamo effettuato interventi in grado di garantire maggiore accessibilità agli inquilini e alle persone con disabilità che abitano il complesso – spiega l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero –. Grazie all’importante opera di abbattimento delle barriere architettoniche, al recupero degli alloggi sfitti, alla riqualificazione degli accessi e degli impianti, cui si affiancano anche le attività di sistemazione delle aree comuni ed esterne, l’Amministrazione ha fattivamente contribuito a migliorare la qualità della vita delle tante cittadine e dei tanti cittadini che vivono in queste palazzine in zona Niguarda”.

In particolare, in manutenzione ordinaria e straordinaria, si è lavorato all’eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e sensoriali di 17 unità abitative, attualmente in corso di assegnazione.

Per garantire la piena accessibilità del complesso, sono stati realizzati nuovi ingressi su via Graziano Imperatore e su via D’Anzi, attraverso l’abbattimento delle barriere e la realizzazione di rampe per gli utenti con disabilità. Inoltre, sono stati riqualificati gli impianti elettrici delle parti comuni e di raccordo con gli alloggi e sono stati sistemati gli impianti di illuminazione e le aree condivise dagli inquilini. Sono state, quindi, sostituite le porte interne e i cancelli.

Un’ultima fase di lavori ha riguardato le aree cortilizie. Per questo intervento, sono stati realizzati percorsi pedonali accessibili di connessione tra i due edifici ed è stata definita un’area attrezzata per la socialità. Il cortile è stato oggetto di un’opera di depavimentazione, con interventi mirati a una migliore gestione delle acque meteoriche, i parcheggi di superficie sono stati ridisegnati e si è provveduto a realizzare nuovi spazi verdi più fruibili e idonei ad accogliere anche iniziative delle associazioni che lì hanno sede.

Sarà proprio il cortile rinnovato del condominio a ospitare, domenica 19 luglio, dalle ore 18.30, “Festa d’Estate”. All’evento gratuito organizzato da Atelier Teatro, con il contributo del Comune di Milano ottenuto tramite bando per il progetto “Niguarda – Che Spettacolo!” e con la collaborazione di MM SpA, prenderanno parte l’assessore Fabio Bottero e la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano.

“Con la festa di domenica celebreremo sia la fine dei lavori sia la vitalità del quartiere Niguarda, perché la rigenerazione dei quartieri popolari necessita tanto degli interventi di manutenzione degli immobili Erp quanto del coinvolgimento della cittadinanza e degli inquilini in iniziative culturali di qualità e di socialità in grado di generare crescita, valore e impatto positivi sul quartiere e i suoi residenti” – aggiunge Bottero.

In programma letture, rappresentazioni teatrali a cura Atelier Teatro e musica dal vivo, con One More Language.

Comune di Milano