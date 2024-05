Le visite guidate GEV nei giardini di Milano

Milano, 8 maggio 2024 – Sabato 11 maggio, dalle 10 alle 12, con la visita del parco Francesco di Cataldo (Municipio 2), con ritrovo in via Padre Giovanni Semeria, le Guardie ecologiche volontarie (GEV) di Milano aprono la stagione delle visite guidate nei giardini e nei parchi di Milano. Questo infatti è il primo incontro di un ciclo di dodici passeggiate botaniche dal titolo “Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano” che prosegue fino ad ottobre in tutta la città alla scoperta di oltre 170 specie che caratterizzano il verde urbano.

Le GEV sono un corpo di volontari e volontarie per la vigilanza ecologica. Favoriscono la formazione di una coscienza civica e stimolano al rispetto e all’interesse per la natura e per il territorio. Durante il servizio le GEV sono pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa e possono accertare e sanzionare alcuni abusi che riguardano il verde pubblico. Le Guardie ecologiche sono 184 e operative su tutto il territorio cittadino. Chiunque può diventarlo dopo aver seguito un corso preparatorio.

Da diversi anni le Guardie ecologiche organizzano visite guidate lungo i percorsi botanici dei parchi cittadini per far conoscere alberi, fiori, arbusti che popolano Milano. Con le prime visite di maggio è possibile godere delle fioriture mentre con le ultime date, dopo l’estate, tra settembre e ottobre, si è spettatori del foliage autunnale.

Il programma dell’edizione 2024 prevede, oltre all’appuntamento di sabato 11 maggio, il 18 maggio al parco Vittorio Formentano (Municipio 4), il 26 maggio al parco Monte Stella (Municipio 8), l’8 giugno al parco Alessandrina Ravizza (Municipio 5), il 15 giugno al parco Sempione (Municipio 1), il 16 giugno al parco Walter Chiari (Municipio 9), il 23 giugno al giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte (Municipio 1).

Le date autunnali sono il 7 settembre con il parco don Giussani (Municipio 6), il 14 settembre il parco delle Cave (Municipio 7), il 22 settembre il parco Guido Vergani e il giardino Valentino Bompiani (Municipio 8), il 6 ottobre il parco della Lambretta (Municipio 3) e il 26 ottobre il parco Lambro (Municipio 3).

Tutte le visite sono fissate tra le ore 10 e le 12, per i punti di ritrovo è possibile consultare il sito del Comune di Milano con il calendario di tutti gli appuntamenti.

Le visite sono aperte a tutti, gratuite e non richiedono prenotazioni.

