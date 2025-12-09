Milano, 9 dicembre 2025 – Rafforzare il ruolo dei Municipi come primo presidio democratico della città, valorizzare le pratiche di collaborazione civica emerse negli ultimi anni e aprire una nuova fase di innovazione partecipativa. Con questi obiettivi l’Assessorato al Decentramento, Quartieri e Partecipazione promuove l’iniziativa formativa “Un Patto con i Municipi per Milano, bene comune”, in programma giovedì 11 dicembre, dalle ore 17 alle 19:30, presso la Sala Vitman dell’Acquario Civico, in viale Gadio 2.

L’appuntamento si inserisce nel percorso che Milano sta portando avanti per consolidare strumenti e pratiche di dialogo orizzontale tra istituzioni e cittadinanza: dai Patti di collaborazione alle esperienze di Milano Attiva, dalle Piccole Iniziative Diffuse al programma Piazze Aperte. Azioni che negli anni hanno contribuito a superare un modello di partecipazione episodica per costruire nuove forme di corresponsabilità tra Amministrazione e comunità locali.

In questo processo, i Municipi hanno assunto un ruolo centrale, diventando attori fondamentali nella cura condivisa dei beni comuni e nell’accompagnamento delle realtà civiche attive nei territori.

La serata sarà aperta da un video saluto del Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Seguiranno la lectio di Antonella Bruzzese, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, e un dialogo tra le esperienze di Milano, Bologna e Roma, con gli interventi di Gaia Romani, assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Annalisa Capilli, dirigente del Comune di Milano, Donato Di Memmo, direttore del Settore Quartieri e Amministrazione condivisa del Comune di Bologna, Luca Blasi, assessore del Municipio 3 di Roma Capitale, e Daniela Ciaffi, docente di Sociologia urbana e vicepresidente di Labsus.

La discussione sarà accompagnata da una sintesi visuale live realizzata dall’artista Aureliano Capri e proseguirà con gli interventi programmati dei rappresentanti dei Municipi e con contributi dal pubblico.

“Milano dispone oggi di un patrimonio straordinario di pratiche collaborative, costruito insieme a cittadine, cittadini, associazioni e Municipi – dichiara l’assessora Romani –. Questo appuntamento nasce per condividere ciò che abbiamo imparato, valorizzare le esperienze più avanzate e costruire insieme un nuovo patto tra istituzioni e comunità. Amministrare una città significa immaginare e costruire strumenti di coinvolgimento, informazione e ascolto della cittadinanza. E i Municipi sono il perno di questa visione e il luogo in cui la partecipazione può trovare spazio e realizzarsi in modo continuativo e quotidiano”.

