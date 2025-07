Milano, 8 luglio 2025. È stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, Regione Lombardia, Parco Lombardo Valle del Ticino e Comune di Cassolnovo al fine di garantire, grazie alla fattiva collaborazione tra le Parti, la tutela, la valorizzazione e la regolare fruizione al pubblico di Casa e Tenuta Perego, situata nel borgo di Villareale – frazione di Cassolnovo (PV), al termine di opportuni interventi di restauro e adeguamento degli spazi che verranno intrapresi dal FAI, a cui il noto architetto Filippo Perego di Cremnago ha donato nel 2020 la nuda proprietà di questa cascina agricola da lui trasformata in residenza di campagna di grande pregio.

La Tenuta – che si trova nel territorio del Parco del Ticino ed è inclusa nella Riserva Ticino Val Grande Verbano, designata nel 2018 dall’UNESCO “Riserva della Biosfera” nell’ambito del programma Man and Biosphere (MAB) – comprende 48 ettari di terreni agricoli, di cui 36 di risaie. Gli interni della Casa ospitano un inedito e variegato insieme di arredi e collezioni di importante valore, testimonianza del gusto e dell’attività professionale di progettista di interni dell’architetto Perego.

“È con immenso piacere che vedo così diversi e importanti Enti incontrarsi per condividere un comune impegno riguardo la dimora che con tanto affetto ed entusiasmo ho voluto donare al FAI. Collaboro con questa importante realtà nazionale fin dalla sua fondazione e, conoscendo i beni gestiti, sono orgoglioso che anche la mia “cascina” di Villareale di Cassolnovo possa ora entrare a far parte di questo patrimonio, offrendosi alla fruizione della collettività.

Sarei stato felice di conoscere tutti i protagonisti di questa intesa a Villareale, in modo da raccontare personalmente la storia di questa antica cascina. Purtroppo un imprevisto malanno non mi consente di essere con voi fisicamente, ma solo con lo spirito. Uno spirito di gratitudine verso Voi tutti che, con le Vostre attività, continuate a sostenere ambiti che talvolta sembrano essere bistrattati: la tutela del patrimonio artistico, ambientale e culturale. Come sappiamo, non sono sufficienti lo spirito di iniziativa dei donatori e le indubbie e consolidate competenze del FAI per raggiungere risultati duraturi.

Ed è proprio per questo che sono entusiasta di questo protocollo d’intesa, che conferma l’impegno anche degli Enti pubblici, alleati indispensabili per una valorizzazione stabile e condivisa, non solo della tenuta, ma del territorio nel suo insieme. Ringrazio la Regione Lombardia, l’Ente Parco del Ticino, il Comune di Cassolnovo e, ovviamente, il FAI, per il contributo che anche in questo contesto sapranno fornire allo sviluppo territoriale.” Filippo Perego di Cremnago

L’accordo è stato firmato oggi a Palazzo Lombardia, sede della Regione, alla presenza di Marco Magnifico Presidente FAI; Francesca Caruso Assessore alla Cultura Regione Lombardia; Ismaele Rognoni Presidente del Parco Lombardo Valle del Ticino; Luigi Parolo Sindaco del Comune di Cassolnovo.

“Casa e Tenuta Perego rappresentano un eccezionale esempio di armonia tra architettura, design e paesaggio agricolo. Il FAI è profondamente grato all’architetto Filippo Perego di Cremnago per il generoso atto di donazione che consente oggi di avviare un percorso ambizioso di tutela e valorizzazione grazie alla sinergia con Regione Lombardia, Parco del Ticino e Comune di Cassolnovo, con i quali abbiamo oggi sottoscritto un importante accordo. L’obiettivo è offrire alla collettività un luogo di grande fascino e valore culturale, rendendolo accessibile e vitale, un centro di educazione e valorizzazione nonché un punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta del suggestivo ambiente della Valle del Ticino, in dialogo con il territorio e le sue vocazioni. ha dichiarato Marco Magnifico, Presidente FAI

“Casa e Tenuta Perego rappresentano un unicum nel nostro patrimonio. Un luogo in cui architettura, paesaggio e memoria si fondono in un racconto autentico del territorio lombardo. Come Regione, insieme al FAI, vogliamo restituire valore a un bene straordinario perché crediamo che la bellezza vada non solo custodita ma anche vissuta, attraversata e condivisa. Il protocollo firmato oggi è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni. Un passo concreto verso una cultura sempre più accessibile e identitaria”.

Le parole di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura Regione Lombardia: “Oggi è una giornata importante che ci rende orgogliosi di poter condividere con FAI, Regione Lombardia e Comune di Cassolnovo questa importante iniziativa di valorizzazione di una preziosa realtà nel Parco Lombardo della Valle del Ticino. Gettiamo le basi per la costruzione di un progetto di lungo periodo in cui lavoreremo tutti insieme per far sì che Tenuta Perego possa diventare un punto di riferimento per il territorio ed un modello di azione sinergica tra valorizzazione culturale ed ambientale. Ringraziamo di cuore FAI e Regione Lombardia per averci dato l’opportunità di rendere il Parco ancor di più un luogo da vivere e in cui vivere”. commenta Ismaele Rognoni, Presidente del Parco del Ticino

Conclude Luigi Parolo, Sindaco del Comune di Cassolnovo “Il progetto del Fondo Ambiente Italiano, volto a trasformare la tenuta Perego in un modello di gestione eco-sostenibile, rappresenta un’opportunità straordinaria. Le pratiche agricole e le attività connesse non solo sosterranno la bellezza del paesaggio, ma mostreranno come si possa vivere in armonia con la natura, preservando il nostro patrimonio per le generazioni future. Questo approccio, insieme al supporto della regione Lombardia e alla divisione agricoltura del Parco Del Ticino, sottolinea l’importanza di unire sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio. Riconoscendo e sostenendo le iniziative per la tenuta Perego e il borgo di Villareale di Cassolnovo, possiamo contribuire a mantenere viva la memoria di un’eredità culturale che arricchisce la nostra comunità. Il nostro più sentito ringraziamento va all’architetto Filippo Perego conte di Cremnago, il cui impegno e la cui visione ci permettono di essere partecipi di un patrimonio inestimabile, frutto di passione e dedizione.”

Il FAI intende promuovere la valorizzazione del Bene in tutte le sue dimensioni – storica, culturale, ambientale e agricola – adeguandone gli spazi a nuove funzioni perché sia regolarmente aperto al pubblico. Parte della dimora sarà adibita a casa-museo, dove saranno allestiti spazi per il racconto dell’attività professionale di Filippo Perego nel campo del design e dell’architettura. Nei volumi agricoli e rustici verranno collocate aule per laboratori didattici sulla storia e le caratteristiche del luogo e su tematiche ambientali, nonché servizi per i visitatori incluso un punto informativo sugli itinerari per la scoperta del territorio. Inoltre, le risaie saranno valorizzate per i loro aspetti di coltivazione più tradizionali garantendo, nel contempo, adeguata apertura all’introduzione di innovazioni.

La Fondazione si impegna a condividere lo sviluppo del progetto e a confrontarsi costantemente con gli altri enti firmatari del protocollo d’intesa, che avrà durata di tre anni, con particolare riferimento alla valorizzazione delle aree verdi e del compendio agricolo e all’integrazione con le iniziative di sviluppo territoriale e con le progettualità del Parco del Ticino e del Comune di Cassolnovo. La Regione Lombardia, il Parco del Ticino e il Comune di Cassolnovo offriranno inoltre sostegno istituzionale all’iniziativa, contribuiranno all’elaborazione delle strategie generali di valorizzazione, gestione e promozione territoriale, collaboreranno all’individuazione delle possibili fonti di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo e agevoleranno le fasi attuative del progetto.