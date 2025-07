Commemorazione per la strage di via D’Amelio

L’iniziativa “Il fresco profumo di libertà”, in ricordo delle vittime della strage di via D’Amelio

Sabato 19 luglio, alle ore 16.45, presso i giardini Falcone e Borsellino di via Benedetto Marcello, si terrà l’iniziativa ‘Il fresco profumo di libertà’ per commemorare le vittime della strage di via D’Amelio a Palermo del 19 luglio 1992, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

L’iniziativa si aprirà inizierà con il momento di commemorazione e gli interventi delle istituzioni e del mondo associativo, accompagnati dalla tromba di Raffaele Kohler. Alle ore 18, sarà piantumato l’ulivo della pace, con interventi della società civile e un laboratorio artistico a cura del presidio universitario di Libera Milano. Alle 19, infine, si terrà il concerto dei Seven Stomps, della Dirty Soul Blues Band e dei Descargalab.