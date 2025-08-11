Milano, 11 Agosto 2025 – Nell’agosto del 2024, Jacopo, appassionato ducatista e meccanico specializzato, è stato vittima di un grave incidente in sella alla sua moto. Jack è finalmente tornato a casa: gli amici e colleghi ducatisti hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere il suo recupero.

Doveva essere una mattina estiva come tante, di quelle in cui si va a lavorare con la testa già rivolta alle ferie ormai prossime, ma il destino, in quel giorno di agosto di un anno fa, aveva piani diversi per Jacopo. Uno schianto con un furgone mentre attraversava un incrocio con la sua moto lo ha reso tetraplegico.

Dopo lunghi mesi di operazioni, riabilitazione e dolore, Jacopo è finalmente tornato a casa, con la sua grande forza d’animo e la passione per la moto che ancora scorre forte in lui. I colleghi e amici hanno deciso di lanciare una raccolta fondi con un obiettivo chiaro: contribuire all’adattamento della sua casa, all’acquisto di un veicolo attrezzato, al sostegno delle spese mediche, per garantire a Jacopo la miglior qualità di vita possibile.

L’iniziativa è già diventata virale, grazie alla condivisione della storia di Jack tra le community di motociclisti, storia che è stata raccontata anche da Le Iene in un servizio di aprile 2025.

Il forte messaggio dei suoi colleghi:

“Con questa iniziativa vogliamo aiutare Jacopo a ripartire. Ogni contributo, anche simbolico, è un passo verso una nuova normalità. Perché Jacopo non è solo, perché chi lo conosce sa che è un’anima gentile, generosa, un amico vero. E perché vogliamo che senta, ogni giorno, che siamo con lui e, anche se sarà tutto diverso, noi ci saremo, sempre.”

Per dare il proprio contributo, basta collegarsi alla pagina della raccolta fondi, a questo link.

Perché tra motociclisti, si sa, ci si aiuta sempre, perché nessuno rimanga a bordo strada.

#LetsGoJack