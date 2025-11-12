Il mosaico di piume del Cardinale Giulio Rospigliosi entra nelle collezioni del MUDEC

Milano, 12 novembre 2025 – Il MUDEC – Museo delle Culture di Milano arricchisce la propria collezione permanente con un’opera straordinaria: il Ritratto del Cardinale Giulio Rospigliosi, un raro mosaico di piume realizzato da un anonimo artista messicano del XVII secolo, raffigurante il futuro Papa Clemente IX. L’opera sarà esposta all’interno del percorso permanente “Milano Globale. Il mondo visto da qui”, nella sala dedicata alla Collezione Settala, e rappresenta una nuova e significativa acquisizione per le Collezioni civiche del Comune di Milano.

L’acquisto è il risultato di lunghe ricerche e di una rigorosa due diligence in materia di provenienza, condotta con l’approvazione e la collaborazione dell’Ambasciata del Messico in Italia. Realizzato in ambito messicano tra la seconda metà degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta del XVII secolo, il dipinto è un raffinato esempio della cosiddetta arte amanteca, tecnica di grande pregio storico e artistico che prevedeva l’applicazione di fogli di papel amatl su una lastra di rame, successivamente rivestiti da piume di volatili variopinti.

I mosaici di piume rappresentano una delle più affascinanti sintesi culturali tra arte indigena e committenza europea del periodo coloniale. La quasi totalità dei manufatti superstiti raffigura iconografie cristiane; rarissimi, e ancora poco studiati, sono invece i ritratti – tipologia oggi documentata soltanto dal Ritratto del Cardinale Giulio Rospigliosi e dal Ritratto di Papa Alessandro VII.

La presentazione ufficiale dell’opera si terrà questo pomeriggio alle ore 16.30, alla presenza dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. “Con questa straordinaria acquisizione, il MUDEC conferma la propria vocazione come luogo di dialogo tra culture e di ricerca sui legami storici che uniscono Milano al mondo – commenta Sacchi –. Questa opera arricchisce in modo significativo il patrimonio civico milanese, rafforzando il ruolo del museo come spazio di conoscenza, inclusione e riflessione sulla storia globale delle arti”.

