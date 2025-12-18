Il Comune di Cinisello Balsamo, accanto alla tradizionale Mostra dei Presepi, arricchisce il programma delle festività natalizie con un’iniziativa di alto valore simbolico e culturale: un’opera d’arte donata alla città come segno di bellezza, riflessione e condivisione.

Protagonista è il dipinto “Luce del Silenzio” dell’artista Giancarlo Nucci, che sarà esposto al pubblico dal 18 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con ingresso libero, presso il Centro Culturale Il Pertini (piano -1), negli orari di apertura.

«In un tempo spesso segnato da frenesia, abbiamo voluto offrire alla nostra comunità un’occasione di silenzio, contemplazione e bellezza – dichiara il Sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi -. Quest’opera è un dono alla città che vuole parlare al cuore di tutti, richiamando i valori universali della luce, della speranza e della rinascita che il Natale porta con sé».

L’iniziativa “Un dono d’arte per Cinisello Balsamo”, promossa dal Comune, è realizzata in collaborazione con l’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI), fondazione nata nel 1945 da un’intuizione di Paolo VI che, nel dopoguerra, invitò gli artisti a contribuire alla ricostruzione morale del Paese attraverso la bellezza e il senso del trascendente.

Realizzata nel 2017, l’opera è dipinta a olio con pigmenti e zeolite. L’artista trae ispirazione da un’esperienza personale vissuta nel deserto del Negev, in Terra Santa, dove la vastità dello spazio, la luce intensa e il colore ocra della terra hanno generato una profonda percezione di silenzio e di ascolto interiore. Un silenzio “narrante”, capace di nutrire l’anima e predisporla all’incontro con l’essenziale.

Nella trasposizione pittorica, la composizione astratta diventa evocazione di una realtà concreta e universale: la Natività. Una porta che si apre lascia emergere una luce centrale, simbolo del mistero, di una presenza intima e della promessa di vita. Le sfumature di giallo brillante si stagliano su uno sfondo scuro, quasi una cornice terrestre che richiama il nostro spazio vitale, bisognoso di una rigenerante illuminazione.

Martedì 23 dicembre, dalle ore 15 alle 17, presso il Centro Culturale Il Pertini, l’artista Giancarlo Nucci e Angela Bonomi Castelli, Vicepresidente UCAI, saranno presenti per incontrare i cittadini e accompagnarli in una visita guidata all’opera.

Un invito aperto a tutta la città a vivere il Natale attraverso lo sguardo dell’arte, riscoprendo il valore del silenzio, della luce e della bellezza condivisa.