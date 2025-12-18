Milano, 18 dicembre 2025 – Estensione dell’orario della metropolitana fino alle 2 di notte, potenziamento della rete notturna del trasposto pubblico, limitazione alle moto in un tratto della 90-91 per garantire i tempi di percorrenza del mezzo pubblico e dei mezzi a servizio del comitato olimpico. Queste sono alcune delle misure straordinarie contenute nelle linee di indirizzo per la gestione della mobilità olimpica approvate della Giunta in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

Il provvedimento definisce un insieme articolato di misure straordinarie e temporanee per garantire spostamenti sicuri, efficienti e sostenibili per atleti, staff, stakeholder, spettatori e cittadini, assicurando al contempo la regolarità della vita quotidiana della città.

Trasporto Pubblico Locale

Il piano di mobilità olimpica punta fortemente sul trasporto pubblico locale. Durante il periodo olimpico, dal 5 al 22 febbraio, è previsto il prolungamento dell’orario della metropolitana fino alle 2 di notte nel territorio urbano e il potenziamento delle linee M1 e M2. Sarà anche estesa a tutte le notti della settimana la rete notturna di superficie, con 14 linee attive tra le 2.30 e le 5.30 del mattino. Sarà inoltre potenziato il servizio di superficie diretto all’Hockey Arena.

Misure analoghe, seppur rimodulate in considerazione del diverso afflusso di persone previsto, saranno adottate per il periodo paralimpico. Dal 7 al 15 marzo l’orario delle metropolitane sarò prolungato fino all’una di notte, con estensione per le 14 linee notturne dalla 1.30 fino alle 5.30.

Anche l’orario di chiusura dei parcheggi di interscambio sarà prolungato di conseguenza.

Corsia riservata Filoviaria 90-91

Per garantire tempi di percorrenza affidabili ai mezzi olimpici e la regolarità dei flussi straordinari di trasporto connessi agli eventi, la corsia riservata della filoviaria 90/91 sarà dedicata prioritariamente alla mobilità olimpica e al trasporto pubblico. Durante il periodo dei giochi olimpici sarà vietato l’accesso a motocicli, ciclomotori e velocipedi lungo il tratto che collega i luoghi olimpici, tra piazzale Lodi a sud e viale Serra a nord ovest.

Si tratta di una misura eccezionale con durata limitata al periodo dei giochi olimpici, ma necessaria dato che motocicli e ciclomotori rappresentano circa il 40% degli accessi complessivi nelle ore di punta, incidendo in maniera significativa sulla congestione stradale. Saranno inoltre adeguati i tempi semaforici lungo gli assi strategici per migliorare la fluidità del traffico.

Agevolazioni per il Comitato olimpico e stakeholder

Per agevolare la mobilità degli stakeholder dei Giochi, la delibera prevede l’esenzione dal pagamento del ticket di Area C, dal 23 gennaio al 18 marzo 2026, per i veicoli messi a disposizione dal Comitato Organizzatore. Inoltre, tutti gli stakeholder olimpici potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale, in coerenza con gli impegni assunti nel Dossier di Candidatura e nell’Host City Contract. L’iniziativa mira a favorire una mobilità sostenibile e a ridurre l’uso dell’auto privata.

“Il successo dell’organizzazione e dell’accessibilità dei Giochi – commenta Arianna Censi, assessora alla Mobilità – non può prescindere dalla messa in campo di strategie di mobilità che garantiscano alle persone la disponibilità di varie opzioni di trasporto, tutte affidabili e accessibili, verso le aree olimpiche. Il potenziamento del trasporto pubblico, da un lato, e l’accesso alla corsia riservata per la mobilità olimpica dall’altro, vanno nella direzione di offrire un servizio adeguato al grande afflusso di persone previste, limitando il più possibile di incidere sulla mobilità cittadina”.

Comune di Milano