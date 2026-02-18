18 febbraio 2026 – Grazie a un accordo di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs) Cinisello Balsamo, che ospita già la mostra “Scenari alpini” presso il Munaf, torna protagonista nell’ambito dell’Olimpiade culturale Milano Cortina 2026, con una nuova esposizione dal titolo “Emozioni dei Giochi – Culture through Sport”, allestita e aperta al pubblico presso gli spazi del Pertini (Piazza Confalonieri 3, Cinisello Balsamo), dal 21 febbraio al 7 marzo 2026.

Un’ulteriore occasione per dare eco ai valori dello sport e al significato socio-culturale delle Olimpiadi nell’ambito del progetto “Sport & Culture – Together for the Games”, promosso dalla FICTS, Federazione Internazionale con sede a Milano, cui aderiscono 130 Nazioni e presieduta dal Prof. Franco Ascani (Membro italiano della “Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO”). La FICTS è l’unica Federazione del settore riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico, per il quale promuove i valori dello sport e partecipa attivamente ai Giochi attraverso l’organizzazione di attività finalizzate alla diffusione dei valori olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia. E in quest’ambito trova spazio la mostra al Pertini. Un progetto, realizzato in collaborazione con Fondazione Fiera Milano e Commissione Europea – Rappresentanza a Milano, oltre al coinvolgimento di Regione Lombardia e il patrocinio di CONI Lombardia, per raccontare l’Olimpismo come stile di vita e i valori olimpici quali Patrimonio dell’Umanità.

“Emozioni dei Giochi – Culture through Sport”, è composta da 180 immagini fotografiche e proiezioni in loop, selezionate in esclusiva dalla library del CIO, con i momenti più emozionanti dei Giochi di tutti i tempi creando un ponte tra sport, arte e storia. Un percorso visivo enfatizzato dall’allestimento originale e coinvolgente con focus su due filoni tematici: “Olympic Emotions”, selezione di immagini capaci di cogliere lo spirito olimpico attraverso momenti di rispetto, fratellanza, solidarietà e lealtà; “Women and the Games”: la storia e il ruolo delle atlete nei Giochi Olimpici simbolo di eccellenza, inclusione e determinazione tra conquiste, pari opportunità e testimonianze ispiratrici.

All’inaugurazione, sabato 21 febbraio, alle ore 11.30, saranno presenti il Sindaco Giacomo Ghilardi, l’Assessore allo Sport Riccardo Malavolta, il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani e le atlete di Geas Basket e della Nazionale Italiana Basket, Martina Kacerik e Beatrice Attura, insieme all’assistente allenatrice della Geas, Gwathmey Jazmon, che ha gareggiato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con la Nazionale di Portorico.

La mostra con proiezioni sarà visitabile negli orari di apertura del Pertini: domenica e lunedì dalle 14 alle 19; martedì e sabato dalle 10 alle 19; da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 22.