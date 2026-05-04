“Heroine”, il nuovo singolo dei Maroon 5

Milano, 4 maggio 2026 – I Maroon 5, band pluripremiata con tre Grammy e dischi di platino, tornano con un nuovo singolo elettrizzante, “Heroine”, ora disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano segna la prima uscita della band, certificata disco di diamante, dopo l’edizione deluxe del loro ottavo album in studio, “Love Is Like” (2025).

In “Heroine” i Maroon 5 ritrovano il sound che li ha resi famosi, fondendo un’energia contagiosa con una produzione raffinata e moderna. Guidato dall’inconfondibile voce di Adam Levine, il brano cattura l’ebbrezza di un legame travolgente attraverso melodie trascinanti e testi ricchi di emozioni. La canzone riprende il tono che ha contribuito a definire i primi successi della band, alimentando un sound che sembra allo stesso tempo fresco e inconfondibilmente Maroon 5.

Il singolo arriva in un momento cruciale, mentre la band si prepara a una serie ampliata di date del tour internazionale nel 2026. Il tour, che toccherà l’America Latina e l’Europa, metterà in scena i caratteristici concerti dal vivo dei Maroon 5, pieni di energia e potenza, ricchi dei successi più amati dai fan che continuano a risuonare nel cuore del pubblico di tutto il mondo. Il tour includerà una serie di concerti da headliner all’ambito BST Hyde Park di Londra e al Rock in Rio. In Italia la band farà tappa con un’unica data il 25 giugno agli I-Days Milano Coca-Cola 2026 all’Ippodromo Snai- San Siro.

Reduci dal loro Love Is Like 2025 Tour, i Maroon 5 hanno recentemente concluso una serie di 24 concerti nelle arene degli Stati Uniti a supporto del loro ultimo album, incluse serate sold out al Madison Square Garden e al The Forum. L’album ha segnato un ritorno alla forma per il gruppo certificato disco di diamante ed è il loro primo LP dal 2021, dopo “JORDI”. Con la loro nuova musica, il gruppo mette in risalto le proprie radici, espandendo al contempo in modo sottile il proprio sound nei singoli magnetici e contagiosi “All Night” e “Priceless”.

I Maroon 5

I Maroon 5 si sono affermati come uno dei gruppi più longevi nella storia della musica pop. Guidati dall’indimenticabile falsetto del frontman Adam Levine, la band ha presentato per la prima volta ai fan il proprio sound ibrido tra rock e R&B nel loro album di debutto “Songs About Jane”.

Sono seguiti due decenni di successi stratosferici e ballate sincere, che hanno portato i Maroon 5 ai vertici della musica pop. Ad oggi, hanno venduto oltre 100 milioni di album e oltre 750 milioni di singoli, ottenuto certificazioni RIAA in più di 35 Paesi e piazzato 32 brani nella Billboard Hot 100 — tra cui tre certificati Diamante (10 volte Platino) negli Stati Uniti e 26 certificati Platino negli Stati Uniti.

L’acclamato gruppo di Los Angeles ha inoltre accumulato oltre 34 miliardi di stream su Spotify, con 12 brani che hanno superato il miliardo di stream ciascuno. Nel corso della loro carriera, hanno vinto tre premi GRAMMY® e ottenuto altre 13 nomination. Complessivamente, l’ampiezza del successo dei Maroon 5 ha spinto Billboard a nominarli “la migliore band (e l’undicesimo artista in assoluto) del XXI secolo”.

Nel corso della loro carriera, i Maroon 5 sono diventati anche uno dei gruppi più attivi a livello mondiale in termini di tour, con oltre 850 concerti in più di 30 paesi e oltre 8.350.000 biglietti venduti in tutto il mondo. Dopo aver lanciato nel 2023 la residenza a Las Vegas M5LV, che ha attraversato tutta la loro carriera, i Maroon 5 hanno aperto un nuovo capitolo con “Love Is Like” del 2025, un album che ha esplorato nuovi stili tornando alle radici compositive su cui la band ha costruito il proprio nome.