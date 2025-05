I Maroon 5, band multi-platino vincitrice di tre GRAMMY Awards, hanno collaborato con la rapper, cantante, ballerina, attrice e icona di moda di fama mondiale LISA nel nuovo singolo “PRICELESS”, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano segna la prima collaborazione dei Maroon 5 con un’artista K-pop

Oltre al debutto del nuovo singolo, oggi è uscito il video musicale di “PRICELESS”. Diretto da Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla), la clip, giocosa ed elegante, è stata girato nel centro di Los Angeles su pellicola da 35 mm e s’ispira al film “Mr. & Mrs. Smith”.

“PRICELESS” è un preludio all’ottavo album in studio dei Maroon 5, i cui dettagli saranno annunciati a breve. Nell’album, la band ritorna alle proprie radici, espandendo allo stesso tempo in modo sottile il proprio sound.

A proposito del nuovo disco e del nuovo singolo, Adam Levine ha dichiarato:

“È una canzone che punta tutto sulla chitarra, una cosa che non facevamo da tanto tempo. È successo per la prima volta mentre stavamo registrando l’album. Penso che sia la canzone più pura e siamo così felici di avere LISA al suo interno. Nell’intro suono con una chitarra acustica registrata tramite una nota vocale sul mio iPhone. Mi sono emozionato un po’ durante la registrazione, perché è stato come ricollegarsi alle nostre radici, e molti dei nostri fan ci hanno detto: “Ehi, vogliamo sentire di nuovo quel suono”. Sono passati più di 20 anni, quindi credo sia arrivato il momento di tornare a quelle sonorità“.

James Valentine ha aggiunto:

“Mi sono emozionato moltissimo quando Adam mi ha inviato la demo originale di ‘PRICELESS’, perché per me questo suono rappresenta i primi anni di carriera dei Maroon 5. Sono entrato a far parte della band nel 2001, quindi quando li vedevo suonare nel 2000, ‘PRICELESS’ mi dava lo stesso tipo di emozione, dagli accordi all’atmosfera generale. Ero super entusiasta e il pezzo ha definito la scrittura e il suono del nostro prossimo album“.

Oltre alla nuova musica, i Maroon 5 si stanno preparando ad annunciare un tour mondiale. Le date statunitensi seguono alla residency al Dolby Live at Park MGM di Las Vegas, che ha raggiunto 40 show totali.

I Maroon 5

I Maroon 5 si distinguono non solo come una delle band più longeve della musica pop, ma anche come uno dei più grandi gruppi del XXI secolo. Il frontman Adam Levine ha segnato in modo indelebile il volto della musica popolare moderna con il suo caratteristico falsetto, che è la forza contagiosa trainante delle loro hit e delle loro ballad più emozionanti, che hanno contribuito a spingere i Maroon 5 a diventare uno dei gruppi di maggior successo mondiale nella musica pop di oggi.

Il gruppo ha conquistato i fan e la critica grazie al sound ibrido rock e R&B, che ha caratterizzato il loro primo disco, Songs About Jane. Nel 2025, Billboard ha nominato il gruppo vincitore di tre GRAMMY Award come miglior gruppo (e 11° artista in assoluto) del 21° secolo. Ad oggi, hanno venduto più di 100 milioni di album e più di 750 milioni di singoli, hanno ottenuto le certificazioni RIAA in più di 35 Paesi e hanno piazzato 32 dischi nella Billboard Hot 100.

Tra questi successi, tre sono stati certificati diamante negli Stati Uniti (10 volte platino) e 26 sono stati certificati platino negli Stati Uniti. I Maroon 5 detengono il record per il “maggior numero di #1 nella Hot 100 di questo secolo da parte di un duo o gruppo”, il record all’interno dell’airplay pop chart per il “maggior numero di #1 per un gruppo pop” (ben 11 volte alla prima posizione!), e il record per il “maggior numero di #1 nell’Adult Pop Airplay Chart” (15 volte).

Attualmente i Maroon 5 hanno accumulato oltre 30 miliardi di stream su Spotify

Con 12 canzoni che hanno superato il miliardo di stream ciascuna. Su YouTube, la band ha raggiunto oltre 30 miliardi di visualizzazioni con tutti i suoi video, tra cui quattro canzoni con oltre 1 miliardo di visualizzazioni ciascuna. I Maroon 5 sono anche tra le band più acclamate per quanto riguarda i live. Il gruppo ha lanciato la sua residency a Las Vegas, M5LV, nel 2023, ottenendo recensioni entusiastiche da parte dei fan e della critica, con Billboard che ha definito il gruppo “perfetto per una residency a Las Vegas”. I Maroon 5 sono tornati a Las Vegas per altre date nel maggio 2024 e nella primavera del 2025 con 40 show totali, e continuano a suonare negli stadi di tutto il mondo.

Lisa

LISA è una rapper, cantante, ballerina e attrice meglio conosciuta come membro del gruppo K-pop di fama mondiale BLACKPINK. Oltre al successo con le BLACKPINK, LISA si è fatta un nome come artista solista. Nel 2023 LISA ha battuto tre “Guinness World Record” come artista K-pop con il maggior numero di follower su Instagram (attualmente 106 milioni di follower sulla piattaforma), ed è anche la prima vincitrice solista K-pop sia agli MTV Video Music Awards che agli MTV European Music Awards.

Nel 2024, LISA ha lanciato la sua società di management, LLOUD CO. nel tentativo di creare una piattaforma per mostrare la sua visione complessiva della musica e dell’intrattenimento che si spinge oltre i confini. In collaborazione con LLOUD Co. e RCA Records, LISA ha pubblicato il suo primo singolo da solista, “Rockstar”, prodotto da Ryan Tedder e Sam Homaee. In seguito, ha unito le forze con la cantautrice vincitrice di un GRAMMY Rosalía per pubblicare il suo secondo singolo, “New Woman”, seguito dal terzo singolo, “Moonlit Floor”.

La prima anticipazione di “Moonlit Floor”

E’ avvenuta durante il suo debutto da solista al Global Citizen Festival di New York e, dopo l’uscita ufficiale del brano, ha fatto una performance di grande impatto alla sfilata di Victoria’s Secret. Oltre che per il suo dominio globale nella musica e per la sua impareggiabile presenza scenica, è nota per il suo senso della moda unico e per il suo stile di tendenza, che la rendono una forza di spicco nell’industria della moda mondiale.

LISA è apparsa sulla copertina dell’ambitissimo numero di settembre di ELLE Magazine nel 2024, Louis Vuitton l’ha annunciata come nuova ambassador della Maison e continua a essere il volto di Bulgari. Al di fuori della musica, LISA ha debuttato come attrice nel ruolo di Mook nella terza stagione della serie originale della HBO, “The White Lotus”.

Il 28 febbraio LISA ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto da solista, “ALTER EGO”, che ha debuttato al numero sette della classifica Billboard 200 e al numero uno della classifica Billboard Top Album Sales. LISA ha debuttato da solista al Coachella in aprile, ricevendo critiche entusiastiche e mandando in visibilio il mondo del web.