Il Comune cerca uno sponsor per il rifacimento della pista di atletica dell’Arena Civica

Milano, 7 maggio 2026 – Il Comune di Milano avvia la ricerca di uno sponsor tecnico per il rifacimento della pista di atletica dell’Arena Civica “Gianni Brera” o, in alternativa, di un soggetto con cui stipulare un accordo di collaborazione con lo stesso fine. Nell’ultima seduta, la Giunta ha infatti approvato gli indirizzi per la pubblicazione di un avviso pubblico con cui individuare un soggetto disposto a finanziare e realizzare l’intervento, senza costi per l’Amministrazione.

L’obiettivo è restituire all’Arena una pista in grado di ospitare nuovamente competizioni nazionali e internazionali, valorizzando uno degli impianti sportivi più iconici della città, da sempre punto di riferimento per l’atletica milanese e italiana.

Il soggetto selezionato dovrà occuparsi della progettazione e dell’esecuzione completa dell’intervento oltre che della manutenzione ordinaria della pista per almeno un anno dall’omologazione, che dovrà rispettare i criteri previsti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalla World Athletics.

“L’Arena Civica è un simbolo della storia sportiva della città – sottolinea l’assessora allo Sport, Martina Riva – ma anche la casa di tantissimi giovani atleti e atlete che qui si allenano ogni giorno. Ridare alla pista la sua massima efficienza significa creare le condizioni per riportare a Milano i grandi appuntamenti dell’atletica, continuando nello stesso tempo a sostenere lo sport di base e le società che ogni giorno fanno vivere questo impianto”.

Comune di Milano