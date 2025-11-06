Sotto le volte cinquecentesche della Sala delle Colonne dell’Oratorio, a fianco della chiesa di San Vittore al Corpo a Milano, riapre anche quest’anno la Fiera d’Autunno, l’edizione pre-natalizia del tradizionale Mercatino che, due volte all’anno, offre al suo pubblico cose belle, prezzi favorevoli e occasioni incredibili.

Per chi ama curiosare tra oggetti d’epoca, per chi cerca l’oggetto speciale, per chi apprezza dare una nuova chance d’uso ad abiti e accessori pre-loved, per chi sceglie di comprare l’usato per contribuire a ridurre lo spreco, e infine anche per chi ha un occhio al risparmio, il Mercatino della Fiera d’Autunno propone una ricca scelta. Sui banchi si trovano oggettistica, casalinghi, piccolo antiquariato, argenteria, telerie d’epoca, bigiotteria, borse e accessori, maglieria, abbigliamento pre-loved e vintage, giocattoli e libri per bambini.

Tutto proviene da donazioni libere, perchè la Fiera d’Autunno è a sostegno delle missioni della Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo (www.sancarlo.org), che è attiva in Italia, in alcune grandi periferie, e all’estero: Europa, America Latina, Africa e Asia; e a queste opere viene devoluto tutto il ricavato della vendita.

L’organizzazione della Fiera d’Autunno è a cura delle “Amiche del Mercatino”, volontarie dell’Associazione San Carlo per il mondo odv (www.sancarloperilmondo.org). Un’anticipazione di quel che si potrà acquistare sui banchi la offre Instagram @leamichedelmercatino.