Cinisello Balsamo dice Stop al Body shaming

11 maggio 2026 – In vista della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico (body shaming), che si celebra il 16 maggio, il Comune di Cinisello Balsamo esporrà, sulla facciata del Pertini, uno striscione fucsia con la scritta bianca “Stop Body shaming”.

Un segno di condivisione del significato di questa giornata, istituita ufficialmente con la Legge 3 ottobre 2025, n. 150, il cui colore simbolo è proprio il fucsia, scelto per rappresentare l’ottimismo e l’accettazione di sé.

L’obiettivo è sensibilizzare sulla gravità dei comportamenti denigratori e promuovere una cultura del rispetto.

L’Amministrazione comunale sta poi già lavorando su una seconda azione di sensibilizzazione: la dedica di una panchina fucsia che continui a ricordare l’importanza del rispetto per ogni individuo, indipendentemente dal suo aspetto fisico, in aggiunta alle attività di informazione rivolte in particolare ai giovani.

“L’esposizione di questo striscione è un messaggio forte, chiaro e visibile a tutti: Cinisello Balsamo dice no al body shaming. La Legge 150/2025 è uno strumento normativo importante e necessario, ma che occorre sia accompagnato da un cambiamento culturale. Accettare e valorizzare la diversità è una forma di rispetto fondamentale per una comunità sana e inclusiva”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“L’esposizione di questo striscione è un ulteriore gesto, simbolico ma concreto, attraverso il quale il Comune vuole promuovere una vera e propria cultura del rispetto, educando alla gentilezza e alla valorizzazione dell’unicità di ognuno. ‘Stop Body Shaming’ non è solo uno slogan, ma un impegno quotidiano a cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”. Ha aggiunto l’assessore alla Centralità della Persona Riccardo Visentin.